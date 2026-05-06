28％類風濕性關節炎吃藥仍痛 研究：關節結疤是現有療法死角

類風濕性關節炎是一種全身性自體免疫疾病，主要的目標是全身各個大小關節，是關節破壞力最強的關節炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕約有6%至28%的類風濕性關節炎（RA）患者，在接受抗發炎治療後仍出現持續疼痛。一項新研究指出，關節內的纖維化（結疤）現象與症狀無法緩解存在關聯。

根據《SciTechDaily》報導，該研究發表於《自然免疫學》（Nature Immunology）。美國麻薩諸塞總醫院布萊根體系（Mass General Brigham）研究團隊發現，關節內的成纖維細胞（fibroblasts）與結疤路徑，在發炎反應降低後仍持續存在。

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數據顯示，部分患者在接受多種治療後仍未進入緩解期。研究人員表示，這些患者的關節內出現較高程度的纖維化反應。資料顯示，治療可降低免疫細胞與腫脹反應，但部分患者的疼痛與僵硬仍持續存在，與組織結疤現象相關。

研究團隊利用高解析度組織分析技術觀察關節組織。研究指出，血管內皮細胞與成纖維細胞之間的訊號出現異常。研究人員表示，該變化與疤痕組織增加有關。

研究作者魏凱文（Kevin Wei）指出，目前治療多針對免疫反應。研究人員表示，組織結疤相關機制仍未被現有療法處理。相關發現為難治性患者提供了新的研究觀察方向。

研究團隊表示，相關機制仍需進一步臨床研究確認。本研究結果屬於生物學機制觀察，不應視為臨床醫療建議，患者調整治療計畫前應諮詢專業醫師。

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