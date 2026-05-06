頭昏、水腫、睡不飽？ 中醫教梅雨季「排濕攻略」

梅雨季節濕氣重，不少人覺得全身沉重、怎麼睡都睡不飽，甚至出現頭昏、水腫、大便黏膩等不適；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕梅雨季節濕氣重，不少人近期常出現頭昏沉重、四肢水腫、疲倦嗜睡等狀況，甚至怎麼睡都睡不飽。中醫師提醒，這些不一定只是天氣悶熱造成，而可能是體內濕氣過重、脾胃運化失調所致，建議可透過飲食、穴位與生活習慣調整，幫助「排濕」，改善身體沉重感。

宏怡中醫診所院長章晉瑋表示，台灣每年5至6月進入梅雨季，環境濕度高、汗液不易蒸發，外在濕邪容易透過肌膚與口鼻進入人體；若平時又愛吃冰飲、生冷、油膩食物，或經常熬夜、久坐，脾胃運化水濕功能下降，就容易形成「痰濕體質」。

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他指出，常見症狀包括頭昏沉重、四肢無力、大便黏膩不成形、水腫型肥胖，女性則可能出現白帶增加；有些人還會伴隨皮膚出油、口苦、舌苔厚膩等情況。

章晉瑋表示，中醫調理濕氣以「健脾祛濕」為核心，會依患者狀況選用不同方劑，例如藿香正氣散適合容易脹氣、噁心者；平胃散可改善腸胃濕氣與食慾差；五苓散則偏向利水消腫。常用藥材包括薏苡仁、茯苓、蒼朮、白朮及陳皮等，但仍須由醫師辨證開方。

針灸或按壓足三里穴，可以幫助經絡暢通。（資料照）

除了中藥調理，也可搭配針灸與日常保養。他指出，針灸常選用足三里、陰陵泉等穴位，幫助健脾利濕；另可透過艾灸中脘、天樞穴位，促進氣血循環與腸胃功能。

飲食方面，他建議民眾可自製「薏仁赤小豆粥」，將薏仁與赤小豆洗淨後熬煮成粥，有助利水除濕；「茯苓冬瓜湯」則可加入冬瓜、茯苓與少量瘦肉燉煮；平時也可將玉米鬚加水煮成茶飲，作為日常利濕飲品。同時應避免冰飲、生冷與油炸食物，以免加重脾胃負擔。

生活習慣方面，他建議避免久坐與熬夜，平時可利用溫熱艾葉水泡腳15至20分鐘，幫助氣血循環；也可輕拍小腿內側與脾經、胃經等經絡部位促進代謝。室內則應適度使用除濕機、保持通風，避免長時間處於潮濕環境。

章晉瑋提醒，許多人以為濕氣重只是「人懶懶的」，但若濕邪長期滯留體內，恐逐漸損傷脾陽、阻礙氣血循環，除可能加重濕疹、腹瀉及關節痠痛外，長期也可能增加糖尿病、高血脂、痛風、血栓及代謝症候群等慢性疾病風險，因此若頭重、水腫、便黏等症狀持續不改善，仍應及早就醫調理。

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