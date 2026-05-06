孕婦遇重大車禍 彰基「跨科聯手」保母女雙全

彰基完整的母胎與急重症醫療網絡，就是媽媽寶寶最堅強的後盾。（圖由彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名臨近分娩的孕婦遇嚴重車禍，導致左大腿開放性骨折，轉送彰化基督教醫院後評估因開放性傷口具高度感染風險，彰基急診、婦產、骨科跨科團隊緊急啟動，採取「先剖腹產、後治骨折」策略，確保寶寶安全出生，再進行骨折固定手術。日前母子均安順利出院，後續僅需定期回診與復健，堪稱最棒的母親節禮物。

彰基急診醫學部主任邱俊杰指出，該名孕婦在車禍第一時間先被送到地區醫院，地區醫院急診迅速判斷其左大腿嚴重骨折且因懷孕足月，馬上轉送至彰基立刻啟動跨科外傷小組。孕婦外傷搶救有兩大關鍵，首先須優先確保母體安全，才能進一步保障胎兒存活；其次應破除輻射迷思，強調急症單次電腦斷層（CT）檢查不會引發胎兒畸形，延誤診斷反而有致命危機。

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醫師邱俊杰指出懷孕晚期遭遇重大外傷，容易引發「胎盤早期剝離」，處置需跨科團隊合作，非單一科別可完成。（圖由彰基提供）

婦產科醫師楊珮音表示，長時間的骨科手術與全身麻醉極可能對胎兒造成不良影響，團隊評估後果斷建議「先緊急剖腹產、後處理骨折」。彰基已將產房與新生兒加護病房整合在同一樓層，當寶寶平安接生，專業的新生兒科團隊立即接手照護，免去了過去跨棟或跨樓層轉送的風險。

這次能保住母嬰雙全，靠的正是彰基「產出即照護」的跨科別堅強實力與硬體支持。楊珮音也提醒，懷孕後期因肚子隆起，易造成身體重心改變、平衡感下降，加上骨盆關節鬆動，都會影響身體穩定度，在這種特殊生理變化下，孕婦的反應速度與協調性不如孕前，需特別小心。但如真的遭遇不可避免的意外，彰基完整的母胎與急重症醫療網絡就是產婦與寶寶最堅強的後盾。

彰基建構完善「母胎與急重症醫療網絡」，透過跨科整合搶救母嬰生命。（圖由彰基提供）

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