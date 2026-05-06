拔牙後頭痛竟藏危機 28歲男複視、臉麻確診鼻咽癌

高雄秀傳紀念醫院神經內科醫師許書瑜提醒，鼻咽癌早期症狀可能僅以頭痛、鼻竇炎，甚至牙痛表現，容易被忽略或誤判。（高雄秀傳醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕一名28歲男子拔牙1個月後，出現頭痛、左眼至耳部壓迫與疼痛感，甚至顏面感覺異常，經核磁共振（MRI）檢查，確診為鼻咽癌，高雄秀傳紀念醫院神經內科醫師許書瑜提醒，鼻咽癌早期症狀可能僅以頭痛、鼻竇炎，甚至牙痛表現，容易被忽略或誤判，若有頭痛型態改變或持續惡化、視力異常（如複視）、眼皮下垂、臉部麻木等症狀，應盡速就醫檢查。

高雄秀傳表示，該名患者並無慢性病史，起初以為是牙科相關問題，曾接受抗生素治療，但症狀未改善，反而逐漸惡化，甚至出現左眼複視（視物重影）情況，至該院急診求助，未見發燒或感染典型症狀，醫師安排腦部電腦斷層檢查，初判為左側蝶竇鼻竇炎。

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住院後經跨科會診，醫師許書瑜發現患者出現「疼痛性眼肌麻痺」、左側外旋神經麻痺、顏面感覺異常，甚至合併霍納氏症候群，顯示病灶可能已影響顱內重要結構，醫療團隊隨即安排核磁共振（MRI）檢查，果然發現左側鼻咽部有一處約2.5×4.2公分的顯影腫瘤，已延伸並侵犯海綿竇，且造成蝶骨破壞，臨床高度懷疑為惡性腫瘤，後續病理切片確診為鼻咽癌。

許書瑜指出，此案例關鍵在於「海綿竇症候群」的典型表現，海綿竇位於顱底，是多條重要腦神經與血管通過的區域，一旦受到感染、腫瘤或血管病變影響，便可能導致複視、眼球運動障礙、眼痛、眼瞼下垂，甚至顏面麻木等症狀，臨床常見原因包含感染性血栓、腫瘤侵犯、血管異常或發炎性疾病。

許書瑜強調，當症狀涉及神經系統時，應及早尋求神經內科專科醫師評估，透過精密影像檢查找出真正病因，才能把握治療黃金期，避免延誤病情。

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