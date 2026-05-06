自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

珍愛婦女！竹縣推出免費婦癌篩檢 搭配抽獎刺激篩檢人氣

2026/05/06 09:58

新竹縣府趁著母親節時序，強調珍愛婦女而推動免費的婦癌篩檢，並搭配有抽獎來刺激參與的人氣。（記者黃美珠攝）

新竹縣府趁著母親節時序，強調珍愛婦女而推動免費的婦癌篩檢，並搭配有抽獎來刺激參與的人氣。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接母親節，新竹縣用抽獎活動，衝高免費的「婦女癌症篩檢」人氣，從即日起到10月31日以前，只要縣內參加癌篩的婆婆媽媽都可參加抽獎，最高可獲得2000元的商品禮券。

縣府衛生局長殷東成說，之所以如此積極鼓勵縣內婦女參加癌症篩檢，是因從衛福部國健署統計資料發現，2024年全國女性癌症死亡率中，乳癌占第2位、子宮頸癌占第9位：而新竹縣女性癌症死亡率裡面，乳癌也高居第3名，子宮頸癌更比全國排名往前推，在新竹縣內占第6位。

殷東成說，可免費篩檢又可參加抽獎的婦女，除了必須是住在縣內的新竹縣民，還得是：年齡介在25歲到69歲之間，首次做子宮頸抹片，或是年過35歲已經6年沒做抹片的人；不然就是40歲到74歲之間第1次做乳房X光攝影檢查的婦女。

殷東成說，符合資格的縣內婦女由篩檢單位完成上傳登錄名冊就可參加抽獎，預計今年11月11日會在衛生局，以電腦隨機方式公開抽獎，共有70個名額，每人各可獲1000元到2000元不等的商品禮券。　

子宮頸抹片檢查，被視為保護女性健康很重要的一項婦癌篩檢。（記者黃美珠攝）

子宮頸抹片檢查，被視為保護女性健康很重要的一項婦癌篩檢。（記者黃美珠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中