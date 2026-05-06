珍愛婦女！竹縣推出免費婦癌篩檢 搭配抽獎刺激篩檢人氣

新竹縣府趁著母親節時序，強調珍愛婦女而推動免費的婦癌篩檢，並搭配有抽獎來刺激參與的人氣。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接母親節，新竹縣用抽獎活動，衝高免費的「婦女癌症篩檢」人氣，從即日起到10月31日以前，只要縣內參加癌篩的婆婆媽媽都可參加抽獎，最高可獲得2000元的商品禮券。

縣府衛生局長殷東成說，之所以如此積極鼓勵縣內婦女參加癌症篩檢，是因從衛福部國健署統計資料發現，2024年全國女性癌症死亡率中，乳癌占第2位、子宮頸癌占第9位：而新竹縣女性癌症死亡率裡面，乳癌也高居第3名，子宮頸癌更比全國排名往前推，在新竹縣內占第6位。

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殷東成說，可免費篩檢又可參加抽獎的婦女，除了必須是住在縣內的新竹縣民，還得是：年齡介在25歲到69歲之間，首次做子宮頸抹片，或是年過35歲已經6年沒做抹片的人；不然就是40歲到74歲之間第1次做乳房X光攝影檢查的婦女。

殷東成說，符合資格的縣內婦女由篩檢單位完成上傳登錄名冊就可參加抽獎，預計今年11月11日會在衛生局，以電腦隨機方式公開抽獎，共有70個名額，每人各可獲1000元到2000元不等的商品禮券。

子宮頸抹片檢查，被視為保護女性健康很重要的一項婦癌篩檢。（記者黃美珠攝）

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