台中抽驗10款假牙清潔錠 6款檢出含過硫酸鹽。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕老人使用假牙常使用假牙清潔錠，台中市法制局近日抽驗市售10款假牙清潔錠，其中6款檢出含有過硫酸鹽成分，含量介於0.12%至2.57%之間，不乏市面知名廠牌，法制局指出，國內針對假牙清潔錠中的過硫酸鹽成分尚無統一的限量濃度標準，過硫酸鹽雖具備清潔效果，對部分使用者可能引發組織傷害、疹子或呼吸問題等過敏反應，若產品含有此成分，業者仍應依規定標示，並加註警語。

法制局近日針對市售10款假牙清潔錠進行產品抽驗，針對產品中的過硫酸鹽（Persulfate）含量進行檢驗，並檢視產品標示合法性，產品產地多元，包括日本、德國、中國、美國、瑞士、奧地利、台灣及愛爾蘭等地。

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法制局指出，此次抽驗目的在確保高齡族群使用相關醫療器材的安全，避免因成分標示不明或欠缺必要警語而引發過敏反應或誤食風險。

其中，10款產品中有6款檢出含有過硫酸鹽成分，含量介於0.12%至2.57%之間；法制局指出，目前國內針對假牙清潔錠中的過硫酸鹽成分，尚無統一的限量濃度標準，但因過硫酸鹽雖具備清潔效果，對部分使用者可能引發組織傷害、疹子或呼吸問題等過敏反應，產品含有此成分，業者仍應依規定標示，並加註警語。

法制局指出，這次標示檢查結果，有4款產品標示符合規定，其餘6款產品則分別有警語、批號未標示，以及許可證所有人、製造業者之名稱及地址與核准內容不一致等缺失，相關製造或輸入業者分別位於台北市、台中市、桃園市及高雄市，已移請所轄衛生局依法辦理後續查處。

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