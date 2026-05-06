百年歲月淬鍊生命韌性 嘉榮為百歲榮民慶生

台中榮總嘉義分院送上總統賴清德及行政院長卓榮泰的壽屏，祝福百歲榮民吳兆吉生日快樂。（台中榮總嘉義分院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為表達對榮民長輩的關懷與敬意，台中榮民總醫院嘉義分院在附設護理之家昨舉辦百歲榮民吳兆吉慶生活動，嘉榮院長陳正榮、嘉義榮民服務處處長許淑菁及翠岱里里長陳金虎等到場祝賀，讓吳爺爺感受到滿滿的關懷與祝福。

吳兆吉出生於1927年，年輕時曾於陸軍服役，以上士階級退伍，奉獻國家，歷經時代變遷，堅毅不拔，他在台中榮總嘉義分院護理之家由專業照護團隊照料生活起居，因年事已高行動不便，需以輪椅代步，個性率真樸實，展現歷經歲月淬鍊後的生命韌性。

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院方及嘉義榮服處致贈總統府與行政院壽屏、退輔會百歲紀念金牌以及壽桃、壽麵等賀禮，祝福百歲的吳兆吉，唱生日快樂歌，獻上祝福，並一同分享生日蛋糕，讓吳兆吉度過難忘的百歲生日。

陳正榮表示，百歲長者的人生歷程不僅是歲月的累積，更是時代的見證，吳兆吉走過百年歲月，以堅毅精神走過人生歷程，令人敬佩，更是國家珍貴的資產，台中榮總嘉義分院將持續秉持專業與關懷的服務精神，結合在地資源，深化對榮民長輩的照顧與服務，提供完善且有尊嚴的照護環境，陪伴每位榮民長輩安心生活、安享晚年。

台中榮總嘉義分院為百歲榮民吳兆吉慶生。（台中榮總嘉義分院提供）

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