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大安醫院跨出白色巨塔走入科技廠房 只為幫健檢更便利
〔記者黃美珠／新竹報導〕為提高民眾做免費成人健檢與各項癌症篩檢的比例和意願，新竹縣政府衛生局跟竹北大安醫院合作，首創由醫院端直接派出醫護團隊進入企業，讓企業員工不需請假外出，就能在自己的職場便利接受體檢或癌症篩檢。
竹北大安醫院院長謝煒銘說，這算是一個創舉，因為一般人做健檢都是到醫療院所報到，少見有醫護團隊走出「白色巨塔」，進入社區或企業服務。
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大安醫院近年配合縣府衛生局為鄉親營造更便利健檢環境，前幾年先把焦點放在各大型社區，透過管委會了解居民意願後，就讓他們的醫護人員進入社區，提供居民想要的成人健檢、癌症篩檢等相關服務和資訊。
如今這個策略從社區改進入企業，日前就來到了位於新豐的景碩科技公司內部，讓他們的同仁不需請假、舟車勞頓，就能便利掌握自己最新的健康狀態。而這樣的健檢服務，除了受限設備，現場沒有做乳房攝影之外，其他成人健檢項目幾乎都可完成。
最後共有76人參加成人健檢，有30人做了大腸癌的篩檢，另有胃篩33件、口篩14件、子宮頸抹片37件、以及人類乳突病毒測驗1件，總共服務了191人次。
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