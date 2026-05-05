別自己嚇自己》漢他病毒死亡率被「膨風」 醫：台灣常見型別僅1-2％致死率

台灣鼠隻檢出的漢他病毒型別主要為首爾病毒，引起的病徵較輕微。根據世界衛生組織統計，致死率約為1-2%。（林青筠提供）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市長蔣萬安對於最近延燒的「安鼠之亂」召開記者會公布，北市首創「鼠類偵防師」；前台大醫院內科醫師林氏璧對於網路上，盛傳的漢他病毒死亡率高到嚇人一事。打趣地說：「50%已算很客氣，年初還有人『膨風』說到9成」。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文分享，他指出，不同血清型別的漢他病毒所引起的臨床症狀及疾病嚴重程度有很大的差異。台灣鼠隻檢出的漢他病毒型別主要為首爾病毒，引起的病徵較輕微。根據世界衛生組織統計，致死率約為1-2%。

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漢他病毒所引起的臨床症狀主要可分成二類：一類是造成漢他病毒出血熱伴隨腎症候群，主要發生在歐亞大陸；另一類是引起漢他病毒肺症候群，主要發生在美洲地區。台灣多半是前者，後者非常零星。

至於「漢他病毒出血熱伴隨腎症候群」，林氏璧表示，這種比較重症形式的時候，其致死率是1-2%，如果只是輕症的話，致死率就更低了。絕大多數人得了，也就是新聞標題上的「一開始像感冒」罷了，少數人才會重症。真的不用自己嚇自己。

他提到，台灣從未有漢他病毒大流行，每年的漢他病毒出血熱病例絕大多數維持在個位數，僅2020年有11人染疫較多。台灣目前主要見到的漢他病毒是與南韓、日本等地相近的首爾病毒，症狀相對溫和；中國常見的則是漢灘病毒，致死率、疾病嚴重度較高。

大西洋郵輪漢他病毒群聚事件已經有3人死亡，林氏璧表示，因郵輪是從阿根廷出發的，依地緣位置初判，可能是漢他病毒肺症候群的病毒株，那個致死率比較高，文獻上可達35-50%。

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