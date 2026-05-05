金門縣府與三總醫療MOU將啟動遠距門診 「部隊養大的縣長」謝軍方伸援

金門縣長陳福海（右）與國防醫學大學三軍總醫院院長蔡宜廷（左）簽訂「金門地區醫療合作備忘錄（MOU）」。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府與國防醫學大學三軍總醫院今天簽訂「金門地區醫療合作備忘錄（MOU）」，三總將協助金湖鎮、金寧鄉、金沙鎮衛生所展開「遠距醫療門診」常態化運作，針對民眾需求較高的心臟內科等5大需求專科，透過高品質視訊設備辦理遠距會診，最快1個月內啟動。

金門縣政府與國防醫學大學三軍總醫院簽訂「金門地區醫療合作備忘錄（MOU）」，雙方團隊留下歷史畫面。（記者吳正庭攝）

針對外界關心三總是否在金門開分院？三總院長蔡宜廷少將率醫療團隊會同金門縣衛生局長李金治前往原國軍花崗石醫院履勘，基於「韌性醫療」考量，在現有衛生福利部金門醫院外，評估設三總分院可行性；初步觀察，花崗石醫院位於坑道內部，恐與相關法規衝突，原地重建機會不高，而是在醫院前方找一處空地蓋醫療大樓較為可行；三總也對「四七高地」持保留看法。

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三軍總醫院院長蔡宜廷（右）聽取簡報時，非常關心醫院上方的花崗石層有多厚？是否抗炸？（記者吳正庭攝）

這項MOU由金門縣長陳福海、三軍總醫院院長蔡宜廷代表簽署，陳福海說，他小時候和阿兵哥一樣推廚餘，「是士官長養大的小孩，是部隊養大的縣長」，深刻體認軍民一家、同島一命的情感，很感謝軍人；更相信軍人服從命令的精神，可以透過醫療幫助金門，該怎麼支援就怎麼支援。

三軍總醫院院長蔡宜廷（右五）率副院長曾元生（左四）等團隊，會同金門縣衛生局長李金治（右四）、代理副局長許珊瑋（右三）前往花崗石醫院會勘。（記者吳正庭攝）

蔡宜廷說，這次和縣府合作，剛好結合雙方優勢，透過通訊科技，突破地理的限制，確保病人在黃金時效內完成診斷、治療，落實早期診斷、早期發現的政策目標，也正好呼應總統賴清德「健康台灣」的政策。

縣衛生局說，MOU的重點聚焦於「遠距醫療門診」常態化運作，將先針對民眾需求較高的神經內科、整型外科、心臟內科、眼科、肝膽腸胃科5大需求專科率先辦理，採預約制。

衛生局指出，陳福海曾說：「最好的醫療不是把人送出去，而是把資源帶進來」，和三總的合作項目除了遠距門診，還包含鄉親在三總的掛號費比照備役眷屬減免、協助鄉親6大癌症篩檢及縣府在三總提供服務人員進行醫療服務引導等。

蔡宜廷受訪時說，如果相關採購都能順利進行，遠距門診可望在1個月內同步於金湖、金寧及金沙衛生所啟動。

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