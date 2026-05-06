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健康網》不是牛奶、豆漿！ 日本名醫推護肝3飲品

2026/05/06 08:13

健康網》不是牛奶、豆漿！ 日本名醫推護肝3飲品

把含糖飲料都換掉，食農專家韋恩指出，肝功能1個月內就可望回復；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕食農專家韋恩引述日本肝臟外科名醫尾形哲說過：「戒掉含糖飲料，每天改喝3種飲料，肝功能1個月內回復」韋恩直指換成：水、無糖茶、黑咖啡，其餘飲料都全部暫停。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，很多人以為喝牛奶和豆漿應該沒問題吧？他指出，牛奶和豆漿含有乳糖或其他微量糖分，熱量也不低，如果是加糖的豆漿當然更不行。總之豆漿與牛奶不是飲料，如果每天當飲料喝，一樣會讓體重爬升，影響肝臟功能。

又有指那改喝「零卡可樂」？韋恩指尾形醫師也說不行，這種零卡飲料就算沒有熱量，「感覺到甜」這件事本身就會刺激食慾，對肝臟和減重都沒有幫助。

韋恩表示，若成功戒掉含糖飲料後，再做3件事：

●主食減半：
白飯、麵包、麵條，從原本的量減少一半。一餐的飯量目標大約是「超商飯糰1個的量（約100g）」。

韋恩提醒，不是完全不吃，而是適量。醣類還是身體必需的能量來源，減到剛好就好。

●以菜為主角，飯是配角：
以往傳統觀念是吃飯配「鹹」，也就是吃飯是核心，配菜是拿來下飯的。現在觀念要改，要以配菜為核心，飯是搭配。

●蔬菜加倍：
主食少了，蔬菜要補起來，目標是每天加倍，也就是要350g以上（大約5-6盤）。

韋恩表示，不一定要吃沙拉，味噌湯、炒青菜、蔬菜湯都算！膳食纖維增加，便秘改善，肝臟負擔也跟著減輕。飯不是不能吃，拉麵的麵條可以吃，偶爾的放縱沒關係，只是要有量的觀念，日常習慣對了，肝臟自然會恢復應有的功能。

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