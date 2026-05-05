健康網》前紐約市長朱利安尼肺被911粉塵傷害 醫揭咳嗽、喘不過氣是警訊

81歲的前紐約市長朱利安尼罹患限制性肺病，從前一天咳嗽到隔天發出病危通知，病情來得很凶猛。台中光田醫院胸腔內科暨肺癌主任何明霖醫師指出，咳嗽是限制性和阻塞性肺疾病的常見症狀。（美聯社，資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕81歲的前紐約市長朱利安尼罹患限制性肺病（Restrictive Lung Disease），他因在911事件中，長期吸入粉塵及惡劣的空氣，患有限制性氣道疾病，後來又得了新冠肺炎及去（2025）年車禍，導致胸椎骨折，造成他此次病況凶險。

根據台中榮總衛教資料指出，限制性肺病須經肺功能檢查，簡單地說，就是評估呼吸時肺部的生理變化；肺功能檢查為非侵襲性且可靠性高，可協助了解鑑別阻塞性、侷限性或混合性肺疾，辨別已知肺疾病的嚴重度，以及追蹤肺部疾病之進展。

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朱利安尼在事隔25年，肺部損傷差點致命，再加上6年前感染新冠病毒，對肺部的傷害更是雪上加霜。令人不捨的是，去年他又遭遇車禍，這場追撞導致他的胸椎骨折，他也曾透露，每一口呼吸的痛，簡直要他的命，也因這場重擊，自此開始坐輪椅，儘管佩戴支架固定椎骨，背部已明顯駝背。

台中光田醫院胸腔內科暨肺癌主任何明霖醫師指出，很少有藥物可以治療大多數限制性肺疾病。

1.藥物：Esbriet（Pirfenidone）和Ofev（Nintedanib），被美國FDA批准用於治療特發性肺纖維化。它們作用於可能參與肺組織瘢痕形成的多種途徑。研究表明，通過肺功能檢查測量，兩種藥物均能使患者的肺功能下降速度減緩。

2.在由持續炎症引起的限制性肺疾病的情況下，可以使用抑制免疫系統的藥物，包括：皮質類固醇，Azathioprine （ Imuran ），Cyclophosphamide，Methotrexate等。

3.可能需要補充氧氣治療。

4.機械呼吸輔助（呼吸器）對某些因限制性肺病而呼吸困難的人可能會有幫助。非侵入性正壓通氣（BiPAP）使用緊密貼合的面罩和壓力發生器來輔助呼吸。BiPAP對肥胖低通氣症候群以及某些導致限制性肺疾病的神經或肌肉疾病有幫助。

5.在與肥胖有關的肺部疾病中，減重和運動可以幫助減少因過多脂肪引起的呼吸阻力。嚴重的晚期限制性肺疾病（例如特發性肺纖維化）可以通過肺移植治療。

6.定期運動可改善幾乎所有患有限制性肺病的人的呼吸急促和生活品質。

朱利安尼的發言人古德曼指出，此次朱利安尼的舊疾不少，使得此次發病很凶猛，所幸，現在能夠自主呼吸，正逐步康復中。

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