透視腸道菌》金奈米顆粒注入腸道菌 治療阿茲海默症露曙光

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

阿茲海默症（Alzheimer’s disease, AD）是一種神經退化疾病，以大腦中β-類澱粉蛋白（amyloid-β）堆積、過度磷酸化tau蛋白聚集及神經發炎為特徵。近年「腸–腦軸」成為治療神經退化病的新焦點，透過調控腸道菌代謝、神經免疫和感覺神經訊號，可能影響腦部病程。

發表於Nature Aging（2023 Nov;3（11）:1415-1429）的這項研究，探討口服「手性金奈米顆粒（chiral Au nanoparticles）」與腸道菌群之間的交互作用，並觀察對AD小鼠的影響。

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研究發現，口服手性金奈米顆粒可重建AD小鼠的認知能力、減少β-類澱粉蛋白與過度磷酸化tau病理，這與腸道菌群組成改變及腸道代謝物吲哚-3-乙酸（indole-3-acetic acid, IAA）增加有關。IAA在阿茲海默症患者血清與腦脊髓液中濃度偏低，而在AD小鼠口服IAA後，IAA能穿過血腦屏障，改善認知衰退並減輕神經發炎與病理變化。

這項研究顯示，腸道菌群代謝物如IAA在AD的神經發炎與病理中扮演重要角色。未來透過「奈米科技結合腸道菌」或「直接補充IAA」的策略，可能成為緩解阿茲海默症與其他神經退化疾病的新型治療方向。對一般人而言，維持健康腸道菌相或許不僅有助於腸道健康，也可能對大腦健康產生長期保護作用。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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