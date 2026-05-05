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健康網》愛愛表現差想變猛 醫推高CP值處方：不用花大錢

2026/05/05 21:43

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，不少男性出現體力下滑或勃起功能障礙（ED）徵兆時，第一時間常會想找仙丹妙藥拯救；情境照。（圖取自freepik）

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，不少男性出現體力下滑或勃起功能障礙（ED）徵兆時，第一時間常會想找仙丹妙藥拯救；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕常常覺得莫名疲倦、提不起勁，甚至愛愛也開始力不從心嗎？鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，不少男性出現體力下滑或勃起功能障礙（ED）徵兆時，第一時間會想找仙丹妙藥拯救。不過，在泌尿科醫師眼中，運動除有助打通血液循環、遠離三高威脅，也是天然的睪固酮推進器，還能讓更年期男性維持性慾與活力，可說是CP值最高的男性處方箋。

蘇信豪於臉書粉專發文分享，診間曾有一名40多歲的男子詢問，「有沒有什麼保健食品能讓體力變好、晚上表現更好？」他沒有立刻開藥，而是反問對方最近一次流汗運動是什麼時候？對方愣了一下，笑著說大概是十年前。

​蘇信豪表示，很多男性遇到體力大不如前或出現勃起功能障礙時，第一時間都想找藥品改善。但在醫師眼裡，其實運動才是CP值最高、最天然的男性處方箋，原因包括：

打通關鍵血液循環：陰莖的勃起，說穿了就是血管充血的過程。規律的帶氧運動能強化心肺功能與血管彈性，當全身血液循環變好，「小弟弟」自然能順利獲得足夠血流，抬頭挺胸。

​●天然的睪固酮推進器：重量訓練與高強度間歇運動（HIIT）能有效刺激男性荷爾蒙（睪固酮）分泌，睪固酮不僅能改善男性更年期症狀、維持骨質密度，更是維持性慾與活力的關鍵。

​●遠離三高沉默殺手：高血壓、高血糖、高血脂會嚴重破壞血管內皮細胞，許多前來診間求助勃起功能障礙的患者，其實背後都有隱藏的三高問題。運動能有效控制代謝症候群，從根本保護微血管。

​●找回自信與抗壓性：運動會分泌多巴胺與腦內啡，也是最好的紓壓管道。當透過運動改善體態，身材的自信與心靈的放鬆，往往也能大幅改善心因性的性功能障礙。

蘇信豪提醒，男性朋友們下班後別再黏在沙發上，從每週三次、每次30分鐘的快走或慢跑開始，投資自己的健康永遠不嫌晚。

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