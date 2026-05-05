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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》忙到吃飯像趕場 醫揭3習慣恐害胃酸又脹氣

2026/05/05 22:16

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒表示，狼吞虎嚥等3大生活習慣，可能導致腸胃過勞，長期下來，也容易造成胃酸逆流、脹氣等問題；情境照。（圖取自freepik）

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒表示，狼吞虎嚥等3大生活習慣，可能導致腸胃過勞，長期下來，也容易造成胃酸逆流、脹氣等問題；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕工作忙碌時，常常吃飯吃得快、久坐不動，甚至一整天忘記起身喝個水、上廁所。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒提醒，這些看似平常的生活習慣，可能正在讓腸胃默默過勞，長期下來，也容易導致胃酸逆流、胃部灼熱、腹部脹氣或排便不順等問題，讓健康透支。

導致腸胃過勞3狀態

卓韋儒於臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文指出，腸胃是身體中相當沉默的器官，即使已經累壞了，往往也只會出現胃悶、胃酸等小症狀。提醒若平時經常處在高壓、趕時間、少喝水等生活狀態，須留意以下3種腸胃過勞狀態：

狼吞虎嚥：為了效率，賠掉健康的衝刺者，吃飯經常像在比賽、趕場，5分鐘就解決一餐，導致胃部像被塞爆的處理器，消化液來不及反應，只能用逆流與灼熱發出求救訊號。

久坐壓力：壓力大到「打結」的久坐族，長時間坐著思考，壓力如影隨形，腸道蠕動也像當機的程式，所有的負擔都堆積在腹部，變成揮之不去的悶脹感。

忙到忘我：一忙起來就忘了喝水、如，腸道像是一塊龜裂的荒原，為了支撐日常生活，它正在消耗最後的一絲潤滑。

改善腸胃不適3守則

想改變上述腸胃過勞情況，卓韋儒建議日常生活可給腸胃以下3個特赦法：

每口飯多嚼5下：這不是浪費時間，而是幫胃分擔最辛苦的工作。

飯後站立5分鐘：哪怕只是起身倒杯水，都能讓腸道重獲地心引力，恢復流動。

早起一杯溫開水：像是一句溫柔的早安，輕輕喚醒這群為你奮鬥的夥伴。

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