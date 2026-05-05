自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

登山墜落傷脊髓癱瘓！ 64歲男3個月重新站起

2026/05/05 18:39

高先生不用輔具或依靠旁人，能自己行走。（記者蔡淑媛翻攝）

高先生不用輔具或依靠旁人，能自己行走。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕64歲的高先生去年底登山摔倒墜落，造成頸椎脊髓損傷，直升機緊急送醫搶救，完成頸椎減壓與內固定手術，術後自費接受多項高科技設備輔助復健，逐步提升肌力、平衡與步行能力，經過約3個月密集訓練，能夠自己從坐姿到站起來，使用助行器走路、上廁所，以及放手行走和上下樓梯，他希望持續進步，再次挑戰百岳。

高先生術後為進一步復原，轉到中山醫學大學附設醫院復健治療，復健科醫師林紘毅會診與完整評估後，轉介至智慧賦能中心接受神經重塑賦能，除了做健保給付物理治療，也接受自費的進階加速復健訓練，物理治療師劉漢平則依據其神經受損程度與恢復潛力，量身設計個別化訓練計畫，期望在復原黃金期中最大化功能回復。

劉漢平物理治療師指導高先生透過氣壓式懸吊跑步機輔助，逐步恢復肌力、平衡與步行能力。（記者蔡淑媛翻攝）

劉漢平物理治療師指導高先生透過氣壓式懸吊跑步機輔助，逐步恢復肌力、平衡與步行能力。（記者蔡淑媛翻攝）

高先生接受超磁刺激治療儀、坐到站深蹲椅、全步態末梢感測機器人，以及氣壓式懸吊跑步機等，透過科技輔助結合專業指導，進行動作誘發、強化動作控制與整體耐力、建立並加強正確動作，持續訓練，達到重新掌握生活能力的目標。

高先生達到首期目標，能夠自己從坐姿到站起來，使用助行器走路、上廁所，接著完成上下階梯練習，行動能力明顯改善，現在能走上百公尺距離，也能爬上2樓，將持續加強體能、耐力，朝重返山林的目標邁進。

中山附醫智慧賦能中心主任林志峰指出，急性神經損傷的治療關鍵在於把握黃金復原期，透過結合智慧醫療科技與跨專業團隊加速復健，能顯著提升治療成效。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中