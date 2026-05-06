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健康網》駕駛「藥」安心！藥師曝行車用藥4級警示 上路前先檢查

2026/05/06 11:02

藥師廖瑋晨提醒，不只安眠藥，部分感冒藥、止痛藥、抗焦慮藥或抗過敏藥，也可能讓人想睡覺、反應變慢，進而影響行車安全；圖為情境照。（圖取自freepik）

藥師廖瑋晨提醒，不只安眠藥，部分感冒藥、止痛藥、抗焦慮藥或抗過敏藥，也可能讓人想睡覺、反應變慢，進而影響行車安全；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／廖瑋晨

民眾已了解「喝酒不開車、開車不喝酒」，因為酒精會讓反應變慢、判斷力下降。然而，不只有酒精會影響開車，某些藥物也風險，有些藥吃了之後，可能會讓人想睡覺、頭暈、注意力不集中，平常覺得還好，可是一坐上駕駛座，這些小影響就可能變成大危險。因此，上路前不妨先檢查自己平常吃的藥，看看會不會讓人昏昏欲睡，避免在不清醒的狀態下開車，引發交通意外事件。

交通安全用藥可依對行車安全的影響程度，分為0-3級，共4級：

第0級：無風險，不影響駕駛安全，可正常駕車。

第1級：請小心，駕駛前請仔細閱讀藥品說明書，並留意自身反應。

●降血壓藥物：可能出現頭暈、頭痛、視力模糊、倦怠或肌肉無力。

●止痛藥：恐造成頭昏眼花、疲勞。

●可待因（<20 mg）：可能出現焦慮、神經質或易怒。

●止咳感冒藥：可能引起嗜睡、頭暈、手腳無力或注意力不集中。

服用上述藥物後，請多加觀察是否出現不適反應，並評估自身狀況是否適合開車。

第2級：應非常小心，如有駕車需求，建議先尋求醫師或藥師的專業評估。

●抗憂鬱藥：可能出現嗜睡、焦躁、激動，甚至幻覺或意識模糊。

●麻醉劑：可能造成感覺與運動功能障礙。

●解痙藥：可能影響視覺調節及行為反應。

●部分降血壓藥物：可能出現疲倦、冒冷汗或頭暈。

此類藥物會明顯影響反應力與感覺，駕駛前應特別謹慎。

第3級：危險，服用此類藥物時，請勿駕駛車輛，並於有駕駛需求前，務必接受專業醫療評估。

●部分抗精神病藥物：造成嗜睡、視力模糊、頭痛、眩暈或噁心。

●安眠藥、鎮靜劑及部分抗焦慮藥物：容易引起嗜睡與健忘，服用後需特別注意安全。

●點用散瞳劑：易導致視力模糊與畏光。

●部分肌肉鬆弛劑：可能出現嗜睡、頭暈或手腳無力。

由於每個人用藥後的反應不同，如果您正在使用這類藥物，或不確定自己服用的藥物是不是屬於這一類，請先詢問醫師或藥師的建議，同時也要留意自己的身體感覺，綜合評估後再決定是否適合自行開車外出，確保用藥與行車安全。

除了以上藥品需要特別注意外，還有幾個常見的用藥迷思，提供大家參考：

迷思1只有安眠藥才會想睡覺才會影響開車。　

其實不只安眠藥，部分感冒藥、止痛藥、抗焦慮藥或抗過敏藥，也可能讓人想睡覺、反應變慢，進而影響行車安全。

迷思2這些藥我每天都吃，早就習慣了，應該沒差。

這是許多長輩常有的想法，即使是長期服用的藥物，仍可能影響專注力和判斷力，尤其在身體疲累、劑量調整或合併其他藥物時，更容易受到影響。

迷思3我白天吃的藥，對晚上開車不會有影響。

有些藥物的作用時間較長，影響可能持續數小時甚至更久，即使到了晚上，仍可能影響開車的安全性。

用藥前多一分留意，行車時就多一分安心。提醒駕駛朋友在開車前先進行用藥自我評估，了解藥品可能帶來的影響，必要時調整才能確保交通安全。 

（作者為臺北市立聯合醫院松德院區藥劑科藥師）

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