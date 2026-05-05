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腸病毒D68型「嚴重恐攻擊神經系統」 疾管署：已出現2例重症

2026/05/05 18:26

台大醫院舉辦世界手部衛生日活動，推廣正確洗手觀念。（台大醫院提供）

台大醫院舉辦世界手部衛生日活動，推廣正確洗手觀念。（台大醫院提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕洗手不只是清潔，更是防疫關鍵。台大醫院響應世界手部衛生日，推動「醫師領航」洗手行動，強化感染控制。疾管署提醒，腸病毒進入流行期，今年已出現腸病D68型重症，恐影響神經系統，呼籲落實正確洗手與環境消毒，特別是幼童族群，防範疫情升溫。

為響應5月5日世界手部衛生日，台大醫院今舉辦「使命必淨－2026終極特務行動」，結合世界衛生組織（WHO）主題「Action saves lives.」，透過創意活動與全院動員，強化醫療人員與民眾對洗手重要性的認識，從最基本的習慣守住感染防線。

台大醫院指出，手部衛生是預防醫療照護相關感染最簡單、最有效的方法，不僅能阻斷病菌傳播，也與抗生素抗藥性防治息息相關。這次活動也結合院內「抗生素抗藥性防治中心計畫」，希望從源頭減少多重抗藥性細菌的傳播，提升整體用藥品質。院方強調，未來將持續透過教育訓練與宣導活動，結合病人參與與跨團隊合作，打造更安全、低感染風險的醫療環境。

另一方面，疾管署長羅一鈞也提醒，今年腸病毒疫情需特別注意，尤其已出現2例D68型重症。由於D68型症狀類似感冒，較不易察覺，但嚴重時可能侵犯中樞神經，導致腦炎或肢體無力。

目前國內已進入腸病毒好發季節。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週門急診就診3814人次，與前一週4049人次相近，但可能受連假影響，後續仍需觀察。近4週以克沙奇A6型為主，其次為A4型，今年累計4例重症，與去年同期相當，但高於過去幾年。國際疫情方面，越南今年已累計超過3萬4400例並出現8例死亡，中國與新加坡疫情也呈上升趨勢，顯示區域疫情仍在升溫。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，尤其5歲以下幼童為高風險族群。家長應注意孩子是否出現嗜睡、手腳無力、持續嘔吐等重症前兆，一旦出現應立即送醫。

疾管署副署長曾淑慧呼籲，大人小孩都應落實「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟洗手，尤其外出返家、吃飯前、接觸幼童前一定要洗手。同時，酒精對腸病毒效果有限，建議以含氯漂白水進行環境消毒，降低病毒傳播風險。

她也指出，腸病毒疫情通常在3月底開始升溫、4月底加快，6月中達高峰，暑假後才會逐漸緩和。呼籲民眾從日常做起，養成良好衛生習慣，才能有效守住健康防線。

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