自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

醫師遭冒用販售血糖機 中醫大新竹附醫籲強化醫療資訊治理

2026/05/05 19:36

中醫大新竹附醫今天在臉書紛專發布嚴重澄清的聲明啟事。（擷取自中醫大新竹附醫紛專）

中醫大新竹附醫今天在臉書紛專發布嚴重澄清的聲明啟事。（擷取自中醫大新竹附醫紛專）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院1名主任醫師遭冒名，在網路廣告販售血糖機等醫療相關產品，院長陳自諒認為，這已不是單一醫院或個別醫師的問題，而是醫療信任被結構性消耗，攸關整個醫療體系的公信力，因此他呼籲主管機關積極介入，將其定位為「醫療資訊治理」的一環，建立更具效率與約束力的制度。

中醫大新竹附醫今天在臉書紛專發布嚴正澄清的聲明啟事，近期發現有不法業者冒用該院新陳代謝科謝明蓁主任的名義，於網路刊登廣告，聲稱推薦或販售血糖機等醫療產品。謝醫師嚴正聲明：

「本人從未授權任何單位或個人使用我的名義進行商品宣傳，亦未參與任何相關廣告或銷售行為」。

但已有病患因誤信該類廣告而下單購買，實際收到的卻是與宣稱不符的血氧機，已涉及不實廣告與詐騙行為，嚴重影響民眾權益與本人聲譽。謝明蓁醫師強調，將蒐證並保留法律追訴權，絕不寬貸。

院長陳自諒提醒大家，這已不是單一醫院或個別醫師的問題，而是一個正在擴大的系統性風險。他認為，當醫師的名字與專業，被隨意剪貼、包裝，甚至透過社群與AI生成內容擴散，民眾已難以分辨何者為真正的醫療建議。長期下來，受損的不只是個人權益，而是整個醫療體系的公信力。

陳自諒表示，目前多數處理方式，仍停留在「事後聲明」與「個別提告」。但面對跨平台、跨境運作的數位廣告生態，這樣的速度與力道明顯不足。因此，我們必須更明確地呼籲主管機關介入，國家不應只將此視為消費詐騙，而應將其定位為「醫療資訊治理」的一環，建立更具效率與約束力的制度。

陳自諒建議，針對「醫師名義」與「醫療推薦」的數位廣告，制定明確規範與責任歸屬。接下來，應該建立跨部會與平台合作的快速通報與強制下架機制，而非僅靠檢舉。最後，必須要求平台業者對涉及醫療專業的內容，負起基本的驗證責任，而非完全放任流量導向。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中