醫師遭冒用販售血糖機 中醫大新竹附醫籲強化醫療資訊治理

中醫大新竹附醫今天在臉書紛專發布嚴重澄清的聲明啟事。（擷取自中醫大新竹附醫紛專）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院1名主任醫師遭冒名，在網路廣告販售血糖機等醫療相關產品，院長陳自諒認為，這已不是單一醫院或個別醫師的問題，而是醫療信任被結構性消耗，攸關整個醫療體系的公信力，因此他呼籲主管機關積極介入，將其定位為「醫療資訊治理」的一環，建立更具效率與約束力的制度。

中醫大新竹附醫今天在臉書紛專發布嚴正澄清的聲明啟事，近期發現有不法業者冒用該院新陳代謝科謝明蓁主任的名義，於網路刊登廣告，聲稱推薦或販售血糖機等醫療產品。謝醫師嚴正聲明：

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「本人從未授權任何單位或個人使用我的名義進行商品宣傳，亦未參與任何相關廣告或銷售行為」。

但已有病患因誤信該類廣告而下單購買，實際收到的卻是與宣稱不符的血氧機，已涉及不實廣告與詐騙行為，嚴重影響民眾權益與本人聲譽。謝明蓁醫師強調，將蒐證並保留法律追訴權，絕不寬貸。

院長陳自諒提醒大家，這已不是單一醫院或個別醫師的問題，而是一個正在擴大的系統性風險。他認為，當醫師的名字與專業，被隨意剪貼、包裝，甚至透過社群與AI生成內容擴散，民眾已難以分辨何者為真正的醫療建議。長期下來，受損的不只是個人權益，而是整個醫療體系的公信力。

陳自諒表示，目前多數處理方式，仍停留在「事後聲明」與「個別提告」。但面對跨平台、跨境運作的數位廣告生態，這樣的速度與力道明顯不足。因此，我們必須更明確地呼籲主管機關介入，國家不應只將此視為消費詐騙，而應將其定位為「醫療資訊治理」的一環，建立更具效率與約束力的制度。

陳自諒建議，針對「醫師名義」與「醫療推薦」的數位廣告，制定明確規範與責任歸屬。接下來，應該建立跨部會與平台合作的快速通報與強制下架機制，而非僅靠檢舉。最後，必須要求平台業者對涉及醫療專業的內容，負起基本的驗證責任，而非完全放任流量導向。

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