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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》變矮、駝背要小心 醫揭更年期後「隱性殺手」

2026/05/05 17:30

40歲以上的婦女，馨生醫療體系院長、婦產科醫師蘇俊源表示，一定要定期進行骨質密度檢查，及早掌握骨骼健康狀況；圖為情境照。（圖取自Freepik）

40歲以上的婦女，馨生醫療體系院長、婦產科醫師蘇俊源表示，一定要定期進行骨質密度檢查，及早掌握骨骼健康狀況；圖為情境照。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆性骨折是更年期後的隱性殺手，馨生醫療體系院長、婦產科醫師蘇俊源表示，輕微的撞傷就骨裂、骨折，最好要做骨質密度檢測。他提醒，即使尚未達到骨質疏鬆的診斷標準，也可能因骨質逐漸流失，導致骨骼結構變得較為脆弱，增加骨折風險。

一名55歲女性，因輕微的撞傷，起先無外傷，所以未特別在意，直到症狀持續未改善，2-3天深呼吸右胸有疼痛感，才就醫檢查，經X光，才發現已有肋骨第3節，有輕微骨裂情形，蘇俊源指出，一般類似的情形大約修養2-3個月會自然癒合。

蘇俊源指出，女性在停經後，體內雌激素分泌明顯下降，而雌激素對於維持骨質具有重要作用。一旦保護機制減弱，骨質流失速度會加快，這也是女性骨質疏鬆發生率高於男性的主要原因之一。

馨生醫療體系院長、婦產科醫師蘇俊源（左），向民眾提醒更年期後的骨質疏鬆風險。（馨生醫療體系提供）

馨生醫療體系院長、婦產科醫師蘇俊源（左），向民眾提醒更年期後的骨質疏鬆風險。（馨生醫療體系提供）

若女性出現停經、接近更年期，身高明顯變矮或駝背，蘇俊源表示，屬於骨質疏鬆高危險群，應提高警覺並考慮進一步檢查骨質密度。此外，還有一種如同這位女性般，輕微碰撞就骨折。

因此，預防骨質疏鬆應從日常生活著手，他建議，包括規律負重運動（如快走、肌力訓練）、適度日曬促進維生素D生成，以及均衡攝取鈣質與蛋白質。必要時也可透過醫療評估，補充相關營養素或接受藥物治療。40歲以上女性，特別是更年期族群，可定期進行骨質密度檢查，及早掌握骨骼健康狀況，降低未來骨折與失能風險。

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