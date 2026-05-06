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健康網》愛吃紫米飯糰當心血糖飆 專家揭3族群慎選 吃法2大原則

2026/05/06 11:51

營養師邱世昕提醒，黑米與紫米雖然外觀相似，但其實澱粉結構不同，對血糖的影響也不一樣，若早餐天天吃紫米飯糰，尤其要當心血糖飆。（資料照）

營養師邱世昕提醒，黑米與紫米雖然外觀相似，但其實澱粉結構不同，對血糖的影響也不一樣，若早餐天天吃紫米飯糰，尤其要當心血糖飆。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕挑選早餐時，不少人特別選擇紫米飯糰，認為比白飯、白糯米更養生。不過，營養師邱世昕提醒，黑米與紫米雖然外觀相似，且均含有花青素，但其實澱粉結構不同，對血糖的影響也不一樣。若正在控制血糖、減脂，或腸胃容易脹氣，挑選時，尤應特別留意成分標示，以免吃錯血糖飆升不受控。

黑米、紫米口感大不同

邱世昕於臉書粉專「營養師教練-世昕」發文表示，紫米、黑米雖然都是深黑色，也富含花青素，有助抗氧化、護眼，但兩者其實大不同。黑米通常指的是「黑秈糙米」，口感較扎實、粒粒分明；紫米大多屬於「黑糯米」或「黑糯糙米」，口感軟糯Q彈，常見於紫米糕、紫米飯糰、紅豆紫米粥等食物。

吃錯血糖飆升1關鍵

至於為什麼紫米會是血糖殺手，邱世昕解釋，原因就在於它們的澱粉結構不同。黑米 （GI值約 55）屬於直鏈澱粉，在肚子裡就像一條直直的繩子，消化酵素要慢慢剪開。因為消化、吸收慢，血糖上升就會很平緩，飽足感也較持久，減脂控糖族群可選它。紫米 （GI值>80）則屬於支鏈澱粉，如同樹枝分岔超多，消化酵素直接多管齊下作用，結果就是消化快，葡萄糖湧入血液，血糖直接飆升。

2大族群紫米別多吃

邱世昕表示，購買時，建議翻閱產品背面成分表，若標示為黑秈糙米，就是黑米；黑糯米或黑糯糙米，就是紫米。並提醒容易脹氣、胃酸過多的人，紫米請淺嚐即止。若只有紫米飯糰可以吃，不妨掌握2大黃金法則：進食順序＋控制份量，意即先吃一口蔬菜或蛋白質（如配一顆茶葉蛋、無糖豆漿），把澱粉（紫米）留到最後吃，可以幫血糖踩一下煞車。

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