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健康網》脂肪肝別只靠少吃！研究顯示運動降脂1成 醫揭運動處方

2026/05/06 12:26

醫師張家銘表示，「結構化運動」是脂肪肝的第一線治療。根據研究表示，規律運動3至4個月，可明顯降低肝臟脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師張家銘表示，「結構化運動」是脂肪肝的第一線治療。根據研究表示，規律運動3至4個月，可明顯降低肝臟脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾想預防脂肪肝，可以從關注少吃什麼轉變為運動。精準預防醫學會理事長張家銘引述研究指出，規律進行結構化運動3至4個月，肝臟脂肪可下降約1成，且常在體重尚未明顯減輕前就已出現改善。他進一步建議，可採每週4-5天、每次30-45分鐘的有氧運動，並搭配每週2-3天肌力訓練，透過穩定且可持續的方式，重新啟動代謝。

很多人拿到健檢報告，看到脂肪肝第一個反應通常會放在飲食上，開始想要少吃什麼、要不要減重。事實上，結構化運動已被放在脂肪肝治療的最前面。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，發表於International Journal of Molecular Sciences 的研究，整合多個隨機對照試驗的結果發現，有氧與阻力訓練都能穩定降低肝臟脂肪。當規律進行結構化運動3到4個月，身體會變化，常見的下降幅度大約1成左右，有些研究甚至觀察到更明顯的改善。同時，血脂改善、肝功能指數下降，胰島素敏感性也會提升。這些變化，往往在體重尚未明顯變化前，即開始出現。

張家銘分析，現代人生活忙碌，當活動量減少與壓力增加時，能量使用開始變慢，脂肪逐漸累積，身體的環境也會偏向發炎，傾向進入一種「節能模式」，於是，肝臟會開始幫把多出來的能量轉成脂肪收起來。一開始只是短暫調整，時間一拉長就會慢慢固定下來，形成脂肪肝。

「結構化運動」成為治療脂肪肝的第一線關鍵，什麼是「結構化運動」？張家銘說明，這意味著有節奏、有頻率、有持續性的活動，而且是可以被執行、被追蹤的。他舉例說，1週安排4到5天運動，每次30到45分鐘。有氧活動可以選擇快走、騎腳踏車、游泳，強度大約是會微微喘，但還可以講完整句話。再搭配每週2到3天的肌力訓練，例如深蹲、弓箭步、伏地挺身或簡單啞鈴，每個動作8到12下，做2到3組。如果時間比較零碎，也可拆成每天15分鐘，重點是規律運動，讓身體持續接收到這個訊號。

張家銘總結，脂肪肝的改善，不只是少吃，更在於讓身體重新啟動，藉著規律運動，代謝自然逐步改善，健康才能持續。

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