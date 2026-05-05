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謝國樑「染B流2週未癒」住進北榮 院長霸氣回應：進來就會搞定

2026/05/05 17:17

基隆市長謝國樑因感染B型流感、症狀加重，已住進台北榮總治療。北榮院長陳威明表示，「他一定會好，如果他沒有好，院長就不會好。」（資料照）

基隆市長謝國樑因感染B型流感、症狀加重，已住進台北榮總治療。北榮院長陳威明表示，「他一定會好，如果他沒有好，院長就不會好。」（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕基隆市長謝國樑因感染B型流感、症狀加重，已住進台北榮總治療，引發外界關注病情。對此，台北榮總院長陳威明稍早回應，語氣相當有信心表示：「他一定會好，如果他沒有好，院長就不會好。」強調在醫療團隊照護下，預估只需住院幾天即可康復出院。

基隆市議會定期會將於5月6日開議至6月9日，謝國樑原定出席，但因確診感染B型流感、身體不適，缺席基隆市政府市務會議，也向基隆市議會定期會請假。

基隆市政府副發言人鍾明說明，謝國樑已感染B型流感約2週，但症狀未見好轉，甚至有加重情形，因此決定轉往醫療資源充足的台北榮民總醫院住院治療，希望能加速恢復。

對於外界關心病情是否嚴重，陳威明則低調表示，不便透露個案細節，但強調以北榮的醫療實力，「進來就會搞定」，對治療成果相當有把握，也相信可協助病人儘快出院。

另一方面，近期流感疫情變化也備受關注。疾管署副署長曾淑慧指出，國內整體流感疫情已呈現下降趨勢。根據統計，上週門急診就診人次為79135人，較前一週84133人下降約5.9%。目前社區主要流行的呼吸道病原體仍以流感病毒為主，其中B型流感占比高達89.4%。

疾管署提醒，B型流感雖多數症狀較A型輕，但仍可能造成高燒、全身痠痛、疲倦等不適，部分族群甚至可能出現併發症。若症狀持續未改善或加重，應及早就醫，避免延誤治療。疾管署建議，民眾在流感季仍應落實基本防疫，包括勤洗手、戴口罩、避免出入人潮擁擠場所，一旦出現發燒或呼吸道症狀，應盡量在家休息，降低病毒傳播風險。

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