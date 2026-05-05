南台首座設於大學日照中心啟用 屏縣大仁科大青銀互動

設於大仁科大的屏縣「鹽埔愛仁日間照顧中心」5日揭牌啟用。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕整合大學資源，創造青銀互動、老幼共學環境，南台灣第一座設於大學的日照中心「鹽埔愛仁日間照顧中心」，今（5）日在大仁科技大學揭牌啟用，屏東縣長周春米到場見證，和長輩們開心互動，她強調，這是全縣第81所日照中心，在超高齡社會，提供長輩更專業更溫暖的照顧，是縣府持續努力的方向。

大愛長照服務體系與大仁科技大學跨界整合資源，在大仁科大校園內的閒置空間設立「鹽埔愛仁日間照顧中心」，以該校護理系、藥學系、社工系、寵物照護暨美容系為基礎，打造融合科技、照護與教育環境，將長照服務現場直接升級為人才培育與創新實踐基地。

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屏東縣長周春米表示，這是南台灣第一座設在大學校園裡的日照中心，也是屏縣第81所日照中心，透過產官學合作，為鹽埔及鄰近地區長輩提供照顧服務，縣府團隊將持續打造更專業更溫暖的長照環境。

屏東縣長周春米等人在日照中心啟用典禮中和小朋友一起跳舞。（記者羅欣貞攝）

大仁科大校長周德光表示，此次合作是學校推動產學一體的重要實踐，不但提供學生實習與臨床訓練機會，更透過智慧照護科技導入，強化跨域整合能力，讓學生在學期間即能接軌產業需求，達到「畢業即就業」的目標，全面提升長照人才培育品質。

大愛長照體系創辦人邱秋華指出，除運用校園閒置空間打造，學校的運動器材、休閒設施等長輩都能使用，工作人員也很年輕受過專業訓練，長輩將有很多和年輕學子互動的機會，中心不只在校園，也會和社區連結。期盼透過創新模式，吸引更多青年投入長照領域。

鹽埔愛仁日間照顧中心利用大仁科大操場旁約近80坪的空間打造，可服務30名符合長照3.0資格的長輩，提供生活照顧服務、健康促進、多元輔療課程、社區戶外活動、智慧照顧、生活復能訓練，導入代間共學，將有大學生實習，也規劃長者與幼兒互動課程，促進世代交流。80歲的九如鄉陳姓阿公開心表示，「大家都把我照顧得很好！」

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