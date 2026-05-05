看完演唱會突癲癇昏迷！ 大學生暴肥10公斤揪出罕病

台中市立醫院神經內科醫師陳彥中表示，蔡姓大學生罹患罕病MOGAD，對症下藥後穩定控制病情，生活也恢復正常。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕蔡姓大學生2年多前看完演唱會散場時突然頭暈、嘔吐、眼球上吊，癲癇發作昏迷送醫，卻查不出病因，只能以高劑量類固醇抑制免疫反應，卻爆肥10幾公斤，癲癇也小發作不斷，後來輾轉就醫檢查，竟是罹患罕病視神經脊髓炎「髓鞘寡突膠質細胞醣蛋白抗體相關疾病（MOGAD）」，對症下藥後終於能穩定控制病情，恢復原來體態，正常過大學生活。

台中市立醫院神經內科醫師陳彥中指出，MOGAD是近年才被明確界定的罕見中樞神經免疫疾病，免疫系統錯誤攻擊神經髓鞘上的MOG蛋白，導致視神經炎、脊髓炎、腦炎或大腦皮質腦炎，可能造成視力模糊、失明、癲癇，但是疾病原因不明，可能與基因、病毒感染有關。

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蔡生2年多前感冒好轉後與媽媽去看演唱會，散場時突感頭暈、嘔吐、眼球上吊、四肢抽搐及意識改變等症狀，送醫治療後初步診斷懷疑是感染後中樞神經發炎誘發的癲癇發作，但經多家醫院檢查一直無法確診是何種疾病，只能服用高劑量類固醇，飽受副作用所苦，病情也難以控制，不時出現抽搐、失神等癲癇症狀，偶爾則會大發作昏迷，因此每當視線出現模糊或彩色光芒，就要警覺可能發作，要趕緊找安全處躺下，以避免跌倒受傷。

後來蔡生確診是MOGAD，透過規律口服藥物及每月住院接受靜脈注射免疫球蛋白治療，病況逐漸穩定，也不須服用高劑量類固醇，成功減重，終於能好好生活。

陳彥中說，由於癲癇容易被聲光刺激與情緒波動誘發，因此仍要避免這類刺激。

陳彥中指出，MOGAD臨床症狀與多發性硬化症及視神經脊髓炎譜系疾病（NMOSD）相似，過去常被誤診，須透過血清 MOG 抗體檢測並結合磁振造影等影像檢查綜合判斷，國際研究顯示MOGAD年發生率約每十萬人1-2人，在台灣相對罕見。

陳彥中提醒，感冒或感染後若出現視力模糊或視野缺損、肢體無力或麻木、步態不穩、抽搐、意識改變或行為異常等神經學症狀，切勿輕忽，應儘速至神經內科就醫評估，早期透過抗體檢測與影像檢查確診，並接受適當的免疫治療，多數患者可有效控制病情、降低神經後遺症風險。

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