自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

看完演唱會突癲癇昏迷！ 大學生暴肥10公斤揪出罕病

2026/05/05 17:10

台中市立醫院神經內科醫師陳彥中表示，蔡姓大學生罹患罕病MOGAD，對症下藥後穩定控制病情，生活也恢復正常。（記者蔡淑媛翻攝）

台中市立醫院神經內科醫師陳彥中表示，蔡姓大學生罹患罕病MOGAD，對症下藥後穩定控制病情，生活也恢復正常。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕蔡姓大學生2年多前看完演唱會散場時突然頭暈、嘔吐、眼球上吊，癲癇發作昏迷送醫，卻查不出病因，只能以高劑量類固醇抑制免疫反應，卻爆肥10幾公斤，癲癇也小發作不斷，後來輾轉就醫檢查，竟是罹患罕病視神經脊髓炎「髓鞘寡突膠質細胞醣蛋白抗體相關疾病（MOGAD）」，對症下藥後終於能穩定控制病情，恢復原來體態，正常過大學生活。

台中市立醫院神經內科醫師陳彥中指出，MOGAD是近年才被明確界定的罕見中樞神經免疫疾病，免疫系統錯誤攻擊神經髓鞘上的MOG蛋白，導致視神經炎、脊髓炎、腦炎或大腦皮質腦炎，可能造成視力模糊、失明、癲癇，但是疾病原因不明，可能與基因、病毒感染有關。

蔡生2年多前感冒好轉後與媽媽去看演唱會，散場時突感頭暈、嘔吐、眼球上吊、四肢抽搐及意識改變等症狀，送醫治療後初步診斷懷疑是感染後中樞神經發炎誘發的癲癇發作，但經多家醫院檢查一直無法確診是何種疾病，只能服用高劑量類固醇，飽受副作用所苦，病情也難以控制，不時出現抽搐、失神等癲癇症狀，偶爾則會大發作昏迷，因此每當視線出現模糊或彩色光芒，就要警覺可能發作，要趕緊找安全處躺下，以避免跌倒受傷。

後來蔡生確診是MOGAD，透過規律口服藥物及每月住院接受靜脈注射免疫球蛋白治療，病況逐漸穩定，也不須服用高劑量類固醇，成功減重，終於能好好生活。

陳彥中說，由於癲癇容易被聲光刺激與情緒波動誘發，因此仍要避免這類刺激。

陳彥中指出，MOGAD臨床症狀與多發性硬化症及視神經脊髓炎譜系疾病（NMOSD）相似，過去常被誤診，須透過血清 MOG 抗體檢測並結合磁振造影等影像檢查綜合判斷，國際研究顯示MOGAD年發生率約每十萬人1-2人，在台灣相對罕見。

陳彥中提醒，感冒或感染後若出現視力模糊或視野缺損、肢體無力或麻木、步態不穩、抽搐、意識改變或行為異常等神經學症狀，切勿輕忽，應儘速至神經內科就醫評估，早期透過抗體檢測與影像檢查確診，並接受適當的免疫治療，多數患者可有效控制病情、降低神經後遺症風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中