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健康網》足底筋膜炎下床第一步劇痛！醫揭4大修復關鍵 5族群風險高

2026/05/06 13:52

醫師吳易澄表示，晨起第一步腳跟劇痛，是足底筋膜炎典型症狀。治療需結合伸展、肌力訓練與鞋具調整，降低反覆發作；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師吳易澄表示，晨起第一步腳跟劇痛，是足底筋膜炎典型症狀。治療需結合伸展、肌力訓練與鞋具調整，降低反覆發作；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人受足底筋膜炎的困擾，早上下床第一步腳底就痛，走動後才會漸漸好轉。桃園聯新運醫中心醫師吳易澄指出，它不是單純發炎，而是足底筋膜長期負荷後出現的退化性病變，與失敗修復所造成。他提醒，體重過重、久站職業、跑跳量突然增加、扁平足或高弓足、小腿緊繃者，為高風險族群。治療重點不是一直「消炎」，而是減少過度拉扯、改善負荷、恢復足底筋膜，與小腿肌群的耐受力。

吳易澄於臉書專頁「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文分享，足底筋膜炎是最常見的足跟痛原因之一，典型特徵是晨間第一步疼痛、久坐後站起來痛、走一走稍微緩解。現在更精準的觀念是，它不只是單純發炎，而是足底筋膜長期負荷後出現的退化性病變，與失敗修復。因此，治療重點不是一直「消炎」，而是減少過度拉扯、改善負荷、恢復足底筋膜與小腿肌群的耐受力。

吳易澄表示，多數病人可在6–12個月內透過非手術治療改善。一線治療通常涵蓋以下3件事：

●拉伸

小腿、阿基里斯腱、足底筋膜伸展，例如，大拇趾背屈拉伸，每日規律執行。

●肌力訓練

足內在肌、足踝與小腿阻力訓練，可逐步進展到高負荷腳跟抬高訓練。

●改善鞋子

足弓支撐、足跟緩衝，避免長時間赤足踩硬地。

吳易澄提醒，類固醇注射短期有效，但不要濫用，尤其在疼痛嚴重、影響走路或工作時，它不是根本修復治療，因為，重複注射可能增加足底筋膜破裂與足底脂肪墊萎縮風險。

吳易澄進一步歸納，門診常被問的4大問題與建議：

Q1：要穿鞋墊嗎？

A：可以。足弓支撐或吸震鞋墊對多數人有幫助，但最好搭配伸展與肌力訓練。一般現成鞋墊與個人訂製鞋墊，效果不一定差很多，重點是穿起來是否能減痛、支撐是否合適。

Q2：晨間超痛怎麼辦？

A：起床前先坐在床邊，做小腿與足底筋膜伸展1-2分鐘，再慢慢踩地，第一步通常會比較好。

Q3：可以繼續跑步嗎？

A：可以依疼痛程度調整。若跑後痛明顯加劇或隔天晨間更痛，就要先減量、改軟地、避免赤足硬地訓練。痛到走路跛行時，建議暫停跑步幾天，改成腳踏車、游泳等低衝擊運動。

Q4：骨刺要不要切？

A：大多數不用。足跟骨刺常是長期拉扯後的結果，不一定是疼痛主因，很多無症狀的人也有骨刺。治療重點通常是足底筋膜與負荷管理，不是把骨刺切掉。

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