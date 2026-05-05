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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

致死率可達4成！「流腦」病例創10年同期新高 1個月大嬰確診

2026/05/05 16:26

防疫醫師林詠青（右）說明，流腦主要透過飛沫與密切接觸傳播。（記者侯家瑜攝）

防疫醫師林詠青（右）說明，流腦主要透過飛沫與密切接觸傳播。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內新增2例流行性腦脊髓膜炎，今年已累計7例，創近10年同期新高，其中包括1個月大男嬰。醫師提醒嬰兒症狀不典型，嚴重致死率可達40%，應及早就醫並注意衛生防護。

案1為南部1個月大男嬰，也是近10年最年幼個案。個案4月17日出現食慾不振與哭鬧，隔日發燒後就醫並收治加護病房。經通報檢驗確認感染奈瑟氏腦膜炎雙球菌，目前病況穩定。衛生單位已匡列同住家人4人，均完成預防性投藥；另產後護理之家接觸者監測至4月29日，未出現疑似症狀。

案2則為中部30多歲男性，無慢性病史，4月26日起出現發燒、咳嗽與雙側下肢疼痛，2天後因胸悶、呼吸困難就醫，診斷為敗血症，血液培養檢出腦膜炎雙球菌，後續確診為流行性腦脊髓膜炎。目前病況穩定，密切接觸者1人已進行健康監測。

防疫醫師林詠青說明，流行性腦脊髓膜炎主要透過飛沫或接觸感染者的鼻腔、喉嚨分泌物傳播，但通常需長時間密切接觸，例如親吻、共用餐具或長時間近距離互動才容易感染。一般健康人中約有5%至10%為無症狀帶菌者，但僅不到1%會發展成嚴重疾病。

不過，一旦發病，後果可能相當嚴重。林詠青指出，潛伏期約2至10天，常見症狀包括發燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、噁心、嘔吐與出血性皮疹，嚴重時可能引發肺炎、敗血症甚至腦膜炎，致死率最高可達40%，需及早使用抗生素治療。

值得注意的是，嬰兒症狀往往不典型。1歲以下嬰兒可能僅出現發燒、嘔吐、躁動不安或哭鬧、不易餵食等，甚至囟門突出，但不一定有典型頸部僵硬，容易被忽略。

疫情中心主任郭宏偉指出，今年病例數明顯高於2017至2025年同期，顯示疫情有上升趨勢。從族群分布來看，近10年病例以25至64歲占30.2%最多，其次為65歲以上占28.6%，19至24歲占20.6%，且以B型腦膜炎雙球菌最常見。高風險族群包括1歲以下嬰兒、居住於密集環境（如宿舍、軍營）者，以及免疫功能低下或切除脾臟的患者。

國際疫情部分，郭宏偉表示，非洲撒哈拉以南「流腦帶」正值流行高峰，今年已有22國通報6929例疑似病例，其中340例死亡；鄰近的越南疫情亦較去年增加並出現死亡案例。歐美國家如美國、英國也有上升趨勢，英國肯特郡更於3月爆發群聚疫情，中東地區5月朝覲活動亦可能帶來傳播風險。

疾管署提醒，預防流行性腦脊髓膜炎應避免長時間處於擁擠或通風不良環境，並落實手部與呼吸道衛生。照顧新生兒時，若有呼吸道症狀應避免接觸，必要時須佩戴口罩並確實洗手。

目前國內有2款自費疫苗可供接種，建議高風險族群經醫師評估後施打。若計畫前往流行地區，應於出發前4至6週至旅遊醫學門診評估接種，降低感染風險。

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