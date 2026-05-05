健康網》伍佰拐杖外出爆舊疾復發 醫揭痛風急性發病期飲食原則

「搖滾天王」伍佰上月舊疾復發，被目擊拄著拐杖外出，讓粉絲憂心。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「搖滾天王」伍佰上月舊疾復發，被目擊拄著拐杖外出，走路一跛一跛，讓粉絲憂心。事實上，伍佰長年活躍於樂壇，已與痛風與僵直性脊椎炎纏鬥30年！關於痛風的飲食，亞東醫院衛教資料指出，急性發病期間，應儘量選擇普林含量低的食物如：蛋類、米、甘薯、葉菜類、瓜類蔬菜及各式水果，蛋白質最好完全由蛋類供應。處於非急性發病期，應力求飲食均衡，避免食用普林含量過高的食物。

伍佰日前被目擊拄著拐杖現身街頭，行動明顯不便，妻子兼經紀人陳文珮對此出面回應，證實他目前確實受到舊疾復發影響，因此才需要依靠輔具行走。

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亞東醫院衛教資料表示，當體內的普林代謝異常，無法有效的排除，導致高尿酸血症，而使尿酸沉積在關節內，造成關節腫脹和變形。院方提醒痛風飲食治療的注意事項：

●不過量攝取蛋白質。在正常情形下，每人每天每公斤理想體重以攝取1公克蛋白質為宜。

●急性發病期間，應儘量選擇普林含量低的食物如：蛋類、米、甘薯、葉菜類、瓜類蔬菜及各式水果，蛋白質最好完全由蛋類供應。非急性發病期，則應力求飲食均衡，並避免食用普林含量過高的食物。

●烹調時用油要適量。少吃油炸食物，避免經常外食。

●黃豆及其製品（如：豆腐、豆干、豆漿、豆皮等），雖含較高量的普林，但因普林的種類與肉類不同，故於非急性發病期，仍可適量攝取。

●避免攝食肉湯或肉汁（因為經過長時間烹調的肉湯或肉汁，通常含有大量溶出的普林）。多喝水每天2000cc以上，但如有水腫、心臟衰竭者或其他禁忌者則需限量。

亞東醫院衛教資料提醒，以下普林含量高的食物較高，應盡量避免食用：

●發芽豆類、黃豆。

●雞肝、雞腸、鴨肝、豬肝、豬小腸、牛肝等。

●白鯧魚、鰱魚、虱目魚、吳郭魚、四破魚、白帶魚、烏魚、勿仔魚、鯊魚、沙丁魚等。

●小管、草蝦、牡蠣、蛤蜊、蚌蛤、干貝等。

●小魚干、扁魚干。

●豆苗、黃豆芽、蘆筍。

●紫菜、香菇。

●肉汁、濃肉湯（汁）、雞精等。

●酵母粉。

另外，有關僵直性脊椎炎，林口長庚風濕過敏免疫科曾於臉書粉專說明，僵直性脊椎炎俗稱竹竿病，但並不表示堅韌；正巧相反，因為脊椎僵硬沒有彈性，因此脊椎骨折機率是一般人的5倍。

林口長庚風濕過敏免疫科說明，「不動才會痛」是僵直性脊椎炎的一大特色，休息不動的時候，身體會更痛、更僵硬，「晨僵」是常常發生的事情。運動可以預防脊椎骨沾黏，保有脊椎彈性，避免形成彎腰駝背，還可以改善日常生活品質。像是溫和的伸展、有氧運動、簡易瑜珈、復健、游泳等等都很適合，但是要避免高衝擊性的活動，以免傷及骨頭。

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