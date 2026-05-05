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孕婦牙齒感染險流產 三總跨科合作保住胎兒

2026/05/05 16:11

30多歲的林小姐（中）孕期間因為牙齒感染引發劇烈疼痛，一度評估是否需終止妊娠，經三總治療後順利消除病灶，平安出院。（三總提供）

30多歲的林小姐（中）孕期間因為牙齒感染引發劇烈疼痛，一度評估是否需終止妊娠，經三總治療後順利消除病灶，平安出院。（三總提供）

〔記者林志怡／台北報導〕口腔健康與全身狀況息息相關，尤其對於孕媽媽來說，若輕忽口腔保健的重要性，很可能會影響胎兒安全。三總口腔顎面外科主任醫師李曉屏說，孕期牙齒感染若未即時處理，可能引發全身性發炎反應，進而增加早產或流產風險，提醒孕媽媽們在懷孕期間，務必定期接受口腔檢查及潔牙。

林姓孕婦歷經多次試管嬰兒療程才順利懷孕，未料懷孕第8週時，因下顎牙齒感染引發劇烈腫痛，就醫後接受放射線檢查與藥物治療仍未改善，甚至一度評估是否需終止妊娠，轉診至三總後，檢查確認為左側下顎第一大臼齒根尖及周邊齒槽骨感染，疼痛指數異常地高。

三總團隊懷疑林姓孕婦有妊娠期三叉神經痛，同時會診神經內科、婦產科及小兒科醫師等醫療團隊共同診治，經評估後使用孕婦可接受之藥物與下齒槽神經阻斷性麻醉，拆除原牙冠並局部清創後，以顯微根管處理完成治療，順利消除病灶的齒源性感染及區域腫痛，於11日後康復出院。

李曉屏說，懷孕婦女會因荷爾蒙的改變，影響到口腔的環境，增加牙周炎及齲齒的發生率，因此必須更加注重口腔的照護，維持良好的口腔衛生，準媽媽若無法維持正常的口腔衛生，將間接影響到胎兒的健康，懷孕前須作好各項牙科治療。

此外，李曉屏提醒，孕媽媽務必注意均衡健康的飲食，節制甜食攝取，多吃纖維性食物，若口腔出現不適症狀，請一定要提早就醫處理，懷孕第4個月至第6個月即可進行多數的牙科治療。

另一般牙科用藥方面，李曉屏說，美國食品藥物管理局將孕婦用藥的安全性劃分為A、B、C、D及X共5個等級，普拿疼止痛劑或第一線抗生素大多屬於B級，對胎兒是屬於較安全的藥物，若需使用須遵照醫師指示而勿延誤治療，進行放射線檢查前，須請專科醫師經審慎評估。

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