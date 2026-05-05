限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》81歲前紐約市長朱利安聲音沙啞隔天病危！ 醫揭「限制性肺病」警訊
〔健康頻道／綜合報導〕81歲的前紐約市長朱利安罹患限制性肺病（Restrictive Lung Disease），上週五在直播節目，聲音沙啞，隔天卻因病情急轉直下，發出病危通知，一度需要呼吸器維持生命，經緊急治療後，恢復自主呼吸。
台中光田醫院胸腔內科暨肺癌主任何明霖醫師指出，肺部疾病分為阻塞性肺病或限制性肺病。阻塞性肺部疾病包括難以呼出肺部所有空氣的條件。患有限制性肺病的人難以通過空氣充分擴張肺部。阻塞性和限制性肺疾病具有相同的主要症狀，皆為氣短、勞累。
請繼續往下閱讀...
朱利安昨（4）日由美國總統川普透露，情況不佳，所幸，經治療後，他病況愈來愈穩定。
何明霖表示，患有限制性肺病的人無法將空氣完全充滿肺部。他們的肺部受到限制，不能完全展開。限制性肺部疾病通常是由導致肺部自身僵硬的疾病引起的。在其他情況下，胸壁僵硬，肌肉無力或神經受損可能會導致肺擴張受限。
阻塞性肺病和限制性肺病會導致呼吸急促。何明霖說，在阻塞性或限制性肺部疾病的早期，呼吸困難僅在勞累時發生。若潛在的肺部疾病進展，可能會以最少的活動甚至在休息時出現呼吸困難。
咳嗽是最常見症狀 注意是白痰
此外，咳嗽是限制性和阻塞性肺疾病的常見症狀。通常，咳嗽是乾的或產生白痰。患有慢性阻塞性肺疾病的慢性支氣管炎患者可能會咳出大量有色痰。
何明霖談到，憂鬱和焦慮症狀在阻塞性肺病和限制性肺病患者中也很常見。當肺部疾病導致活動和生活方式受到明顯限制時，這些症狀更常發生。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞