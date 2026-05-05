健康網》81歲前紐約市長朱利安聲音沙啞隔天病危！ 醫揭「限制性肺病」警訊

81歲的前紐約市長朱利安罹患限制性肺病，從前一天咳嗽到隔天發出病危通知，病情來得很凶猛。台中光田醫院胸腔內科暨肺癌主任何明霖醫師指出，咳嗽是限制性和阻塞性肺疾病的常見症狀。（美聯社，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕81歲的前紐約市長朱利安罹患限制性肺病（Restrictive Lung Disease），上週五在直播節目，聲音沙啞，隔天卻因病情急轉直下，發出病危通知，一度需要呼吸器維持生命，經緊急治療後，恢復自主呼吸。

台中光田醫院胸腔內科暨肺癌主任何明霖醫師指出，肺部疾病分為阻塞性肺病或限制性肺病。阻塞性肺部疾病包括難以呼出肺部所有空氣的條件。患有限制性肺病的人難以通過空氣充分擴張肺部。阻塞性和限制性肺疾病具有相同的主要症狀，皆為氣短、勞累。

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朱利安昨（4）日由美國總統川普透露，情況不佳，所幸，經治療後，他病況愈來愈穩定。

何明霖表示，患有限制性肺病的人無法將空氣完全充滿肺部。他們的肺部受到限制，不能完全展開。限制性肺部疾病通常是由導致肺部自身僵硬的疾病引起的。在其他情況下，胸壁僵硬，肌肉無力或神經受損可能會導致肺擴張受限。

阻塞性肺病和限制性肺病會導致呼吸急促。何明霖說，在阻塞性或限制性肺部疾病的早期，呼吸困難僅在勞累時發生。若潛在的肺部疾病進展，可能會以最少的活動甚至在休息時出現呼吸困難。

咳嗽是最常見症狀 注意是白痰

此外，咳嗽是限制性和阻塞性肺疾病的常見症狀。通常，咳嗽是乾的或產生白痰。患有慢性阻塞性肺疾病的慢性支氣管炎患者可能會咳出大量有色痰。

何明霖談到，憂鬱和焦慮症狀在阻塞性肺病和限制性肺病患者中也很常見。當肺部疾病導致活動和生活方式受到明顯限制時，這些症狀更常發生。

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