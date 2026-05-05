下肢潰瘍差點截肢 高壓氧加壓救回雙腳

透過在高壓氧艙內物理加壓，讓氧氣溶解在血漿中的濃度提升數倍，加快恢復速度。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕奇美醫院整合跨團隊，利用高壓氧加壓免除下肢潰瘍病患的截肢風險。69歲李男與70歲林婦因嚴重感染就醫，甚至傷口已經覆蓋黃色腐肉，經清創及輔助治療後順利癒合。

​李男患有糖尿病及心血管疾病，因下肢腫脹、行走疼痛及瀰漫性潰瘍就醫，檢查發現其左腳踝嚴重腫脹伴隨滲液，細菌培養結果為金黃色葡萄球菌感染，併發蜂窩性組織炎，面臨截肢風險。高壓氧科主任牛柯琪整合抗生素、每日換藥及控糖，同步安排高壓氧。病患兩週內消腫，完成約30次治療後傷口完全癒合，成功保下肢。

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​林婦則有高血壓與糖尿病史，右下肢常發生靜脈性潰瘍，今年3月初就診時，右足背傷口惡化，表面覆蓋一層厚黃腐肉。高壓氧科暨整形外科醫師葉敬淳清理傷口、控制感染，並輔以高壓氧。治療三天後控制住腐肉，長出肉芽組織。一個月後傷口順利痊癒未復發。

主任牛柯琪解釋，高壓氧是透過在高壓氧艙內物理加壓，讓氧氣溶解在血漿中的濃度提升數倍，這種療法具備增加組織含氧量、減輕腫脹、促進新生血管形成與抑制細菌生長四大效用。純氧能為神經修復提供能量，為停滯的傷口創造有利條件，對壓砸傷或神經受損造成的慢性傷口，具良好輔助效果。

​傷口中心主任林祐丞強調，民眾常自行抹藥，易忽略傷口警訊。若反覆感染或滲液增加，應及早接受專業評估。多數困難傷口經早期診斷、多管齊下治療，皆能獲得控制並避免截肢。

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