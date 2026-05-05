愛媽咪防婦癌！ 花蓮慈醫呼籲預防3關鍵、精準篩檢新法

花蓮慈濟醫院婦癌科主任龐渂醛指出，要預防婦癌、降低婦癌風險，在生活要特別注意三大關鍵。第一，體重管理；第二，生育與哺乳；第三，疫苗接種。（花蓮慈濟醫院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕乳癌連續多年高居台灣女性發生率最高的癌症，每年新增病患超過15000人，在母親節前夕，花蓮慈濟醫院婦癌科主任龐渂醛特別公開「預防婦癌三大關鍵」，強調透過體重管理、生育哺乳及疫苗接種，能有效降低罹癌風險。龐渂醛提醒，女性健康是家庭穩定的基石，除生活型態調整，更應結合精準檢測早期發現、早期治療。

龐渂醛主任指出，要降低子宮內膜癌、卵巢癌及乳癌等風險，在日常生活中必須掌握三大核心，第一是體重管理，肥胖與子宮內膜癌關係密切，是預防上最重要的可調整危險因子。研究顯示，BMI（身體質量指數）大於30的女性，罹患子宮內膜癌風險將增加約2.7倍。若同時合併糖尿病，罹癌風險將進一步攀升，因此維持理想體重對預防癌症至關重要。

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花蓮慈濟醫院婦癌科主任龐渂醛指出，要預防婦癌、降低婦癌風險，在生活要特別注意三大關鍵。第一，體重管理；第二，生育與哺乳；第三，疫苗接種。（花蓮慈濟醫院提供）

其次，懷孕期間卵巢會暫時停止排卵，能減少卵巢表面的反覆損傷，進而降低卵巢癌風險。龐渂醛說，哺乳具備顯著的保護效果，哺乳每累積達12個月，乳癌風險可下降約4.3%，建議合理的生育與哺乳對女性健康有益。

最後，HPV疫苗是預防子宮頸癌最有效的工具，能大幅降低癌前病變發生。龐渂醛特別建議，除了女性，男性也應接種HPV疫苗，除了保護伴侶，更能預防自身罹患菜花、陰莖癌或口咽癌等疾病。此外，「早期發現」是提高婦癌治癒率的關鍵，隨著醫學進步，現在已有更多高敏感度的篩檢新法。

在子宮內膜癌方面，目前可透過新型的DNA甲基化檢測（MPap）進行分析。該檢測利用子宮頸抹片中的DNA，結合年齡與BMI進行評估，研究顯示其敏感度高達92.5%。這意味著能偵測出九成以上的患者，若檢測結果為陰性，則幾乎可以排除疾病，極具參考價值。

針對卵巢癌的診斷，傳統的腫瘤指數CA125容易受到其他良性疾病干擾。目前臨床引進ROMA指數，將HE4與CA125數值結合並納入停經狀態分析，使敏感度提升至85%至95%之間，大幅改善診斷的準確度。

面對好發率第一名的乳癌，龐渂醛主任建議，40至74歲女性應定期接受乳房攝影篩檢，以偵測尚未能觸摸到的早期病灶。平時也應進行自我觀察，留意乳房是否有不明硬塊、皮膚凹陷或異常分泌物等異常變化。若具備高風險遺傳因素，可輔以乳房超音波或MRI核磁共振檢查。

此外，針對子宮頸癌，雖然九價HPV疫苗已涵蓋多種高風險病毒型別，但疫苗並不能完全取代篩檢。醫師龐渂醛提醒，疫苗接種必須搭配定期的子宮頸抹片或HPV檢測，兩者並行才是目前最有效的預防策略。預防婦癌應從日常生活管理做起，並善用精準檢測工具，才能在享受溫馨母親節的同時，守護女性的長遠健康。

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