做家事也能「助性」？最新研究：男性分擔家事竟能增强性慾

最新研究發現，家事分工不僅關乎家庭和諧，更可能影響夫妻的性生活。示意圖。（法新社）



〔即時新聞／綜合報導〕家事分工不僅關乎家庭和諧，更可能影響夫妻的性生活。最新研究顯示，夫妻間的家事分工模式會對性慾產生影響，其中男性參與日常家事的程度越高，其性慾往往也隨之增加；反之，女性若承擔過多例行性家事與育兒負擔，性慾則會明顯下降。

據韓媒報導，來自加拿大與美國的研究團隊針對數百名成年男女進行大規模問卷調查，探討家事分工、性別角色認知與個人性慾水平之間的統計關聯。研究對象需針對清潔、育兒及煮飯等不同類別的日常家務事參與度進行自我評估。

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分析結果發現，女性普遍承擔較多清潔、育兒與備餐等例行性家務，且當這類重複性高、責任重的負擔增加時，往往會導致疲勞與壓力上升，進而壓抑性慾。

相較之下，男性雖然在育兒壓力增加時也會出現性慾下降，但若增加參與打掃等日常家事，其性慾強度反而呈現正向增長。

研究團隊分析，這種差異源於「認知不同」：女性多將家事視為自己的責任，因此容易在繁瑣的日常生活中感到精疲力竭，降低性欲；男性則將參與家務視為一種「選擇性的貢獻」，而非強制性義務，當男性主動投入家務時，往往會提升伴侶間的關係滿意度，進而轉換為對性的渴望。

不過研究團隊也強調，這項結果並非直接證明「做家事」與「性慾強」有絕對因果關係，而是透過關係滿意度、角色認知等心理因素共同作用的結果。

這項研究成果已於上月27日發表於國際學術期刊《性研究期刊》。

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