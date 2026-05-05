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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》優格吃錯反而是負擔 醫教選擇3大原則避開地雷

2026/05/05 18:03

桃園文新診所院長戴曉芙提醒，挑選優格應注意糖分含量，避免落入看似健康卻高糖的陷阱；圖為情境照。（圖取自freepik）

桃園文新診所院長戴曉芙提醒，挑選優格應注意糖分含量，避免落入看似健康卻高糖的陷阱；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃優格真的能帶來健康嗎？桃園文新診所院長戴曉芙提醒，優格的價值不在於「多神奇」，而是因為取代含糖飲料、蛋糕、餅乾等不健康的飲食選擇。尤其在實際挑選時，不妨從3大原則慎選，包括選無加糖的原味、別只看「益生菌」而是看總糖量、吃的時間放在早餐或下午點心。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，很多人吃優格，是為了腸胃順、補鈣，或把它當成比較健康的點心。事實上，優格真正值得放進日常的原因，絕非它有多神奇，而是它取代了比較不理想的選擇。

戴曉芙引述研究說明，2023年一篇發表在 Public Health Nutrition 的統合分析，整理17個世代研究、將近90萬人的資料，其結果顯示，高優格攝取者相較於低攝取者，全因死亡率約降低 7%，心血管死亡率約降低 11%；癌症死亡率則沒有明顯差異。她直言，這類研究要保守解讀。這是統計上的關聯，不能直接理解成「吃優格就能延壽」。習慣吃優格的人，可能本來就比較重視飲食、運動與健康管理，這些生活型態也會影響結果。

民眾應該如何理解這篇研究？戴曉芙表示，優格仍是日常飲食裡相對好的選擇，尤其當它取代含糖飲料、蛋糕、餅乾或宵夜甜點時，對身體更有益處。實際挑選時，不妨從以下3大原則著手：

●選原味、無加糖或低糖

●看總糖量，別只看益生菌

●放在早餐或下午點心，比飯後再多吃一份更合適

戴曉芙提醒，不少市售的水果優格、穀物優格，吃起來像健康食品，糖量卻很高，這類食品最好避免。如果民眾怕吃不飽，想增加飽足感，可搭配少量堅果、燕麥或水果，切勿再額外加糖、蜂蜜或果醬。

戴曉芙總結，健康飲食很少靠單一食物決定結果，優格值得保留的位置，不是神奇保健品，而是因為屬於生活中一個比較聰明、也比較容易長期做到的替代選擇。

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