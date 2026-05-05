3度就醫才通報！台南再增境外移入登革熱病例

病媒蚊監測人員倒除社區環境積水容器。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市新增1例登革熱境外移入病例，個案為關廟區新埔里30多歲，本國籍女性，經衛生局疫調發現，個案就醫3次才完成通報！市長黃偉哲呼籲民眾出國做好防蚊措施，返國出現症狀應立即就醫，並請醫師加強通報！

南市5月4日新增1例境外移入登革熱病例，個案4月22日至5月1日赴馬爾地夫旅遊，返國後當日晚間出現發燒、肌肉痠痛與紅疹等症狀，３度前往診所與醫院就醫，5月4日才由醫院通報並檢驗PCR陽性為確定病例，為南市登革熱境外移入第3例確定病例，登革熱防治中心接獲通報後，立即動員衛生單位及區公所針對居住地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

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病媒蚊監測人員倒除社區環境積水容器。（台南市政府提供）

登革熱防治中心主任李翠鳳強調，本次民眾就醫３次方被採檢通報，顯示醫師及民眾的警覺性需再加強，方能縮短隱藏期，降低傳播風險，呼籲醫師看診時應主動詢問病患旅遊史，及時診斷及介入防治，減少社區傳播風險，如因未通報導致登革熱本土疫情爆發，衛生局將依傳染病防治法開罰。

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