曾被當沒用器官！研究指切除後死亡率較高 還與癌症風險相關

早期人們把胸腺和智齒、尾骨、闌尾看作一樣，認為是人體演化過程中的痕跡器官。（圖取自Pixabay）

〔編譯陳成良／綜合報導〕長期被認為在青春期後功能有限的胸腺（thymus gland），近期研究出現不同觀察。《華盛頓郵報》引述多項研究指出，這個位於胸骨後方的器官，可能與壽命及疾病風險存在關聯。

根據發表於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）的研究，部分接受胸腺切除手術的成年人，在術後數年內出現較高的整體死亡率與癌症發生率。研究比較有無切除胸腺的族群後發現，相關風險呈現差異。

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研究團隊同時指出，該結果來自觀察性資料分析，尚無法確認兩者之間存在直接因果關係。

《華盛頓郵報》報導，另一項刊於《自然》（Nature）的研究透過影像與長期資料分析發現，胸腺狀態較佳的個體，在後續健康指標上呈現不同分布，包括較低的部分疾病發生率。研究人員說明，這類結果來自統計關聯，仍需進一步釐清其背後機制。

報導指出，研究也觀察到胸腺狀態與癌症免疫治療反應之間存在差異。部分分析顯示，胸腺狀態不同的個體，在治療反應上呈現不同表現。不過，研究團隊表示，目前資料尚不足以判定胸腺是否直接影響治療效果。

醫學認知轉變 功能仍待進一步研究

《華盛頓郵報》指出，醫學界過去多認為胸腺在青春期後逐漸退化，功能有限，近年研究則開始重新檢視其在成人健康中的角色。相關研究人員表示，胸腺是否為影響健康的原因，或僅反映整體免疫狀態，仍需更多研究進一步確認。

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