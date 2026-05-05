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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

率全國之先 台南推RSV疫苗補助守護新生兒

2026/05/05 14:44

台南市祭出呼吸道融合病毒疫苗（RSV）接種補助。（台南市政府提供）

台南市祭出呼吸道融合病毒疫苗（RSV）接種補助。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府推出「RSV疫苗接種補助計畫」，率全國之先提供低收入戶及中低收入戶身分，且懷孕28至36週孕婦免費接種服務。市長黃偉哲表示，透過補助減輕弱勢孕婦負擔，讓每個孩子都能在更公平的起點上成長。

呼吸道融合病毒（RSV）為嬰幼兒下呼吸道感染的主要原因之一，住院個案多集中於6個月以下嬰兒，約占5成至7成，感染後恐引發細支氣管炎或肺炎，嚴重需住院。孕期接種RSV疫苗可透過母體抗體傳遞，降低新生兒早期感染及重症風險。

黃偉哲表示，疫苗接種措施將循序推動，優先照顧低收入及中低收入戶等弱勢族群，尤其是懷孕婦女，以減輕經濟壓力並提升整體防護力；透過孕期接種疫苗，可使母體產生抗體並傳遞給新生兒，讓嬰兒自出生即具備保護力，降低感染風險。

台南市醫師公會理事長賴俊良指出，RSV病患住院率與急診率為流感病患的16倍，死亡率為5倍，目前無特效藥，預防尤為關鍵。建議孕婦於懷孕28至30週接種疫苗，透過母體抗體經胎盤傳遞，使新生兒出生即具保護力，有效降低感染風險。

衛生局長李翠鳳指出，考量低收入戶及中低收入戶孕婦經濟負擔，以及醫療資源取得相對不易，市府規劃本項補助措施，計畫補助對象為設籍台南市、懷孕28至36週，且符合低收入戶或中低收入戶資格的孕婦。即起可向37區衛生所預約接種。

台南市祭出呼吸道融合病毒疫苗（RSV）接種補助。（台南市政府提供）

台南市祭出呼吸道融合病毒疫苗（RSV）接種補助。（台南市政府提供）

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