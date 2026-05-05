研究：膽固醇相關顆粒水平升高 或致中風和死亡風險上升

研究顯示，即使在接受標準治療後，脂蛋白（a）Lp（a）水平升高仍與持續的心血管風險相關。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1項針對美國國立衛生研究院3項大型研究中超過2萬名患者的分析顯示，即使在接受標準治療後，脂蛋白（a）Lp（a）水平升高仍與持續的心血管風險相關。此研究結果在2026年心血管造影與介入學會（SCAI）科學年會和加拿大介入性心臟病學會（CAIC-ACCI）蒙特利爾峰會上發表。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，Lp（a）是血液中1種運送膽固醇的顆粒。它類似於通常被稱為「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL），但額外含有1種蛋白質，可能增加其對心臟的危害。

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高Lp（a）水平主要是遺傳造成，即使常規膽固醇水平看似正常，也可能提高心血管疾病的風險。約每5人中就有1人有Lp（a）升高，但大多數人並不知情，因為它很少引起症狀。

來自美國貝勒斯科特與懷特（Baylor Scott & White ）醫療中心的研究團隊，檢測了2萬70名40歲以上參與者的存儲血漿樣本，這些參與者來自美國衛生研究院的ACCORD、PEACE和SPRINT隨機實驗。研究人員在專門實驗室中使用標準化測試分析所有樣本，並以nmol/L報告結果。

參與者依 Lp（a） 水平分組（<75、75–125、125–175、≥175 nmol/L），並依是否有既存心臟疾病分類。統計模型考慮了年齡、健康狀況、脂質水平及治療等因素。

分析結果發現，參與者平均年齡約65 歲，其中約65%為男性。他們主要觀察結果為發生過重大不良心血管事件（MACE），包括心肌梗塞、中風或心臟相關死亡。

在中位數近4年的追蹤期間，共發生1461起心血管相關事件（7.3%）。Lp（a）水平達175 nmol/L或以上的人，其重大心血管事件風險約增加31%、心血管死亡風險增加49%、中風風險增加64%。

這種風險增加在已有心臟疾病的人群中增加約30%，而在沒有既存心臟疾病的人群中則增加約18%。

研究團隊表示，此研究首次能夠量化出使患者面臨顯著增加的重大心血管事件風險的Lp（a）特定水平，尤其是中風與死亡風險。

研究團隊指出，無論患者年齡大小，都可透過簡單血液檢測來確定是否患有這種遺傳性風險因素。如果檢測Lp（a）水平升高，應與醫療保健提供者密切合作，積極降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）水平，並盡可能控制其他心血管危險因素。

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