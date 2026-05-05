自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》露營後手掌冒紅斑 拖1個月當蟲咬 抽血一驗竟染梅毒

2026/05/05 15:40

皮膚科醫師吳仁欽表示，梅毒是性接觸傳染，也常偽裝成一般皮膚病，若出現皮疹且長期未痊癒，應及早就醫檢查，以免延誤治療。（圖取自吳仁欽臉書）

皮膚科醫師吳仁欽表示，梅毒是性接觸傳染，也常偽裝成一般皮膚病，若出現皮疹且長期未痊癒，應及早就醫檢查，以免延誤治療。（圖取自吳仁欽臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕皮膚出現不明紅斑，不痛又不癢，當心可能不是一般皮膚病。皮膚科醫師吳仁欽分享，1名年輕男子露營後手掌長滿紅斑，以為只是蟲咬，自行買藥擦卻一直未好，經抽血檢驗，才發現竟是梅毒。提醒梅毒是性接觸傳染，也常偽裝成一般皮膚病症狀，若皮膚出現皮疹且長期未痊癒，應及早就醫檢查，以免延誤治療。

吳仁欽於臉書粉專「吳仁欽皮膚科」發文表示，近期有名年輕男性露營回來之後，發現手掌長滿紅斑，以為是遭蟲咬，自行購買止癢藥膏狂擦，未料整整擦了1個月卻沒用，紅斑也越來越多。經抽血檢驗，才確認染上梅毒。

吳仁欽指出，「梅毒不是從山上來的，是從床上來的。」患者之所以會染疾，與露營活動、住宿帳篷、營火、甚至自然環境均無關，務必牢記梅毒是透過性接觸傳染。它有個外號叫做「偉大的模仿者」，因為常會偽裝成濕疹、蟲咬或各種無害的皮膚病，讓你以為沒事，卻在體內靜靜蔓延。

吳仁欽進一步提及，第二期梅毒最經典的畫面，就是手掌跟腳掌出現一片片紅斑，不痛也不癢。不過，梅毒並不難治，使用盤尼西林就能有效控制，怕的是患者不知道、不檢查、繼續拖。提醒身體若有不明原因出現的皮疹，且久久未癒，應尋求皮膚科抽血檢驗，以確認病情。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中