健康網》露營後手掌冒紅斑 拖1個月當蟲咬 抽血一驗竟染梅毒

皮膚科醫師吳仁欽表示，梅毒是性接觸傳染，也常偽裝成一般皮膚病，若出現皮疹且長期未痊癒，應及早就醫檢查，以免延誤治療。（圖取自吳仁欽臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕皮膚出現不明紅斑，不痛又不癢，當心可能不是一般皮膚病。皮膚科醫師吳仁欽分享，1名年輕男子露營後手掌長滿紅斑，以為只是蟲咬，自行買藥擦卻一直未好，經抽血檢驗，才發現竟是梅毒。提醒梅毒是性接觸傳染，也常偽裝成一般皮膚病症狀，若皮膚出現皮疹且長期未痊癒，應及早就醫檢查，以免延誤治療。

吳仁欽於臉書粉專「吳仁欽皮膚科」發文表示，近期有名年輕男性露營回來之後，發現手掌長滿紅斑，以為是遭蟲咬，自行購買止癢藥膏狂擦，未料整整擦了1個月卻沒用，紅斑也越來越多。經抽血檢驗，才確認染上梅毒。

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吳仁欽指出，「梅毒不是從山上來的，是從床上來的。」患者之所以會染疾，與露營活動、住宿帳篷、營火、甚至自然環境均無關，務必牢記梅毒是透過性接觸傳染。它有個外號叫做「偉大的模仿者」，因為常會偽裝成濕疹、蟲咬或各種無害的皮膚病，讓你以為沒事，卻在體內靜靜蔓延。

吳仁欽進一步提及，第二期梅毒最經典的畫面，就是手掌跟腳掌出現一片片紅斑，不痛也不癢。不過，梅毒並不難治，使用盤尼西林就能有效控制，怕的是患者不知道、不檢查、繼續拖。提醒身體若有不明原因出現的皮疹，且久久未癒，應尋求皮膚科抽血檢驗，以確認病情。

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