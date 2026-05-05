經痛加劇不正常 可能是子宮疾病亮紅燈

嘉基婦產部醫師葉敏儒說，女性最常忽略的兩大婦科疾病為子宮肌瘤與子宮內膜異位症。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕許多女性將經痛視為「每月必經之苦」，習慣靠止痛藥撐過不適，卻忽略背後可能隱藏的健康危機。專業醫師提醒，若發現經痛型態改變、出血異常或影響日常生活，往往不只是單純的生理現象，可能是子宮疾病亮起的紅燈，應儘早就醫檢查。

35歲上班族小珍（化名）多年來仰賴止痛藥度過經期不適，從最初1顆即可緩解，到後來需頻繁服用仍無法止痛。近年更出現經血量暴增、每小時需更換衛生棉，甚至排出大量血塊，原以為只是體質或壓力所致，直到某次因劇烈腹痛暈倒送醫，才發現罹患子宮肌瘤，且已引發嚴重貧血。

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嘉基醫院婦產部醫師葉敏儒指出，臨床上，類似案例並不少見。女性最常忽略的兩大婦科疾病為子宮肌瘤與子宮內膜異位症，兩者初期症狀與一般經痛相似，但若延誤診斷，可能造成長期健康影響。

其中，子宮肌瘤是常見的良性腫瘤，典型症狀包括經血量增加、血塊變多、頻尿或下腹有硬塊感。若長期大量出血，容易導致慢性貧血，出現頭暈、心悸與疲倦；當腫瘤過大時，甚至可能壓迫泌尿系統，影響腎功能。

另一常見疾病子宮內膜異位症，則是子宮內膜組織生長到子宮內膜以外的位置所致，常見表現為經痛逐年加劇、性行為疼痛或長期下腹悶痛。該疾病可能造成骨盆腔沾黏，進一步影響卵巢功能，嚴重時甚至導致不孕，對女性生育與生活品質帶來深遠影響。

嘉基婦產部醫師葉敏儒指出，面對經痛加劇不正常潛在風險，「及早發現、及早治療」是關鍵。（嘉基提供）

葉敏儒說，面對這些潛在風險，「及早發現、及早治療」是關鍵。例如透過婦科超音波可快速評估子宮肌瘤的位置與大小，必要時搭配藥物控制出血；若需手術，亦可選擇子宮鏡或腹腔鏡等微創技術，傷口小、恢復快；至於子宮內膜異位症，根據臨床症狀也會給予藥物控制或手術清除病灶。

她建議，子宮肌瘤患者應避免過量攝取含植物性雌激素的補品，並維持規律運動；子宮內膜異位症患者則可採取以蔬果與健康油脂為主的抗發炎地中海型飲食，有助於緩解症狀。

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