自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

26歲就確診！乳癌媽媽7年後復發「肺部都白了」 孩子才11個月大

2026/05/05 12:31

醫界推動乳癌防治，力拚降低死亡率。（記者侯家瑜攝）

醫界推動乳癌防治，力拚降低死亡率。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕乳癌病友林小姐術後7年復發，她在母親節前夕，說出最大的心願，就是陪孩子長大。醫師提醒，乳癌非5年就安全，高風險族群需積極治療；強調2年1篩、早期治療與輔助治療可有效降低死亡與復發風險。

乳癌長年高居台灣女性癌症發生率第1名，死亡率也面臨瓶頸。為此，政府與醫界積極推動防治策略，力拚達成「癌症死亡率降低3分之1」的國家目標。

衛福部長石崇良坦言，自己也有親近長輩罹患乳癌且發現太晚，讓他深感遺憾，也更堅定推動乳癌防治的決心。他強調，抗癌不是單一角色能完成，政府、醫界、病友與全民都是「抗癌國家隊」，需要一起努力。

在預防端，國健署署長沈靜芬指出，去年乳癌篩檢已突破100萬人次，但整體篩檢率僅約4成，仍有逾3成女性一生未曾篩檢。目前公費乳房攝影已擴大至40至74歲女性，每2年1次，定期篩檢可降低約40%死亡風險，呼籲符合資格女性積極參與。

不過，為何仍有女性不願篩檢？中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，調查發現主要原因包括自認沒風險、不知道要篩等。她強調，擴大篩檢只是第一步，後續仍需加強衛教，讓女性願意主動守護健康。

而治療觀念也在改變。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，不少病友誤以為「撐過5年就沒事」，或「沒有淋巴轉移就安全」，其實並不正確。以占約7成的荷爾蒙陽性乳癌為例，只要腫瘤大於2公分、Ki-67≥20%，或小於40歲，即屬高復發風險族群，且復發風險可長達20年。

因此醫學會提出「PINK HOPE拼3好球」倡議，第一是「2年1篩」，可降低41%死亡率；第二是「及早診斷」，早期乳癌存活率已逾9成；第三是「積極輔助治療」，高風險族群可再降低約30%復發機率。

健保署長陳亮妤表示，台灣已逐步接軌國際，納入多項乳癌新藥給付，讓病友從篩檢到治療都能獲得支持。未來也將持續評估新藥，讓患者及早用上最合適治療。

乳癌病友林小姐26歲時確診乳癌，當時因按摩意外發現胸部硬塊，後來確診介於第1至第2期乳癌。歷經治療、結婚生子，以為撐過5年就「畢業」，卻在術後第7年、孩子才11個月大時復發轉移，她說：「那時我一直都有定期追蹤，抽血指數都正常。但在回診前一週，我突然覺得很喘、有輕微咳嗽，去掛胸腔科、照X光檢查後，醫師臉色很凝重地說『妳知道妳肺部都白了嗎』。」

沒想到多年後復發，檢查發現癌細胞已轉移至肺部。林小姐坦言，當時心境完全不同，以前可以一個人撐，但現在有孩子，不能倒下。如今她持續接受治療，病情已穩定控制，只希望能牽著丈夫與女兒的手，走過每一個母親節。

黃淑芳也以自身第7年復發經驗提醒，早期乳癌並不等於安全，應與醫師討論最新治療方式，不放棄任何降低復發的機會。她呼籲，乳癌防治需「篩檢＋治療」雙軌並進，唯有早期發現、積極治療與長期追蹤，才能真正降低死亡率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中