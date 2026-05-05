26歲就確診！乳癌媽媽7年後復發「肺部都白了」 孩子才11個月大

醫界推動乳癌防治，力拚降低死亡率。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕乳癌病友林小姐術後7年復發，她在母親節前夕，說出最大的心願，就是陪孩子長大。醫師提醒，乳癌非5年就安全，高風險族群需積極治療；強調2年1篩、早期治療與輔助治療可有效降低死亡與復發風險。

乳癌長年高居台灣女性癌症發生率第1名，死亡率也面臨瓶頸。為此，政府與醫界積極推動防治策略，力拚達成「癌症死亡率降低3分之1」的國家目標。

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衛福部長石崇良坦言，自己也有親近長輩罹患乳癌且發現太晚，讓他深感遺憾，也更堅定推動乳癌防治的決心。他強調，抗癌不是單一角色能完成，政府、醫界、病友與全民都是「抗癌國家隊」，需要一起努力。

在預防端，國健署署長沈靜芬指出，去年乳癌篩檢已突破100萬人次，但整體篩檢率僅約4成，仍有逾3成女性一生未曾篩檢。目前公費乳房攝影已擴大至40至74歲女性，每2年1次，定期篩檢可降低約40%死亡風險，呼籲符合資格女性積極參與。

不過，為何仍有女性不願篩檢？中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，調查發現主要原因包括自認沒風險、不知道要篩等。她強調，擴大篩檢只是第一步，後續仍需加強衛教，讓女性願意主動守護健康。

而治療觀念也在改變。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，不少病友誤以為「撐過5年就沒事」，或「沒有淋巴轉移就安全」，其實並不正確。以占約7成的荷爾蒙陽性乳癌為例，只要腫瘤大於2公分、Ki-67≥20%，或小於40歲，即屬高復發風險族群，且復發風險可長達20年。

因此醫學會提出「PINK HOPE拼3好球」倡議，第一是「2年1篩」，可降低41%死亡率；第二是「及早診斷」，早期乳癌存活率已逾9成；第三是「積極輔助治療」，高風險族群可再降低約30%復發機率。

健保署長陳亮妤表示，台灣已逐步接軌國際，納入多項乳癌新藥給付，讓病友從篩檢到治療都能獲得支持。未來也將持續評估新藥，讓患者及早用上最合適治療。

乳癌病友林小姐26歲時確診乳癌，當時因按摩意外發現胸部硬塊，後來確診介於第1至第2期乳癌。歷經治療、結婚生子，以為撐過5年就「畢業」，卻在術後第7年、孩子才11個月大時復發轉移，她說：「那時我一直都有定期追蹤，抽血指數都正常。但在回診前一週，我突然覺得很喘、有輕微咳嗽，去掛胸腔科、照X光檢查後，醫師臉色很凝重地說『妳知道妳肺部都白了嗎』。」

沒想到多年後復發，檢查發現癌細胞已轉移至肺部。林小姐坦言，當時心境完全不同，以前可以一個人撐，但現在有孩子，不能倒下。如今她持續接受治療，病情已穩定控制，只希望能牽著丈夫與女兒的手，走過每一個母親節。

黃淑芳也以自身第7年復發經驗提醒，早期乳癌並不等於安全，應與醫師討論最新治療方式，不放棄任何降低復發的機會。她呼籲，乳癌防治需「篩檢＋治療」雙軌並進，唯有早期發現、積極治療與長期追蹤，才能真正降低死亡率。

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