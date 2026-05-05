打破化療不孕認知！10歲冷凍組織植回體內 全球首例16年後成功造精

精子與卵子結合受精示意圖。研究顯示，童年冷凍保存的睪丸組織在多年後仍可培育出成熟精子，為過去可能不孕的病童帶來生育希望。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名27歲男性在10歲時冷凍保存的睪丸組織，16年後重新植入體內竟成功產生精子。這項全球首例，讓原本可能終身不孕的病童，首次出現保留生育能力的可能。

根據《衛報》報導，這項由比利時布魯塞爾自由大學（Vrije Universiteit Brussel）主導的研究，是人類首次證實青春期前的冷凍組織，可在成年後恢復造精功能。相關成果已發表於預印本平台。

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該患者於10歲時因鐮刀型貧血接受高劑量化療。報導指出，化療雖然能救命卻常造成永久不孕，對尚未進入青春期的男童而言，過去幾乎等同於「長大後無法擁有親生孩子」，完全沒有保存生育能力的選項。

醫療團隊在化療前手術取出一側睪丸並分切冷凍。16年後，醫師將部分組織碎片重新植入患者體內，嘗試在適當環境下重新啟動造精程序。

報導提到，醫療團隊將冷凍碎片分別植入剩餘的睪丸內與陰囊皮下。一年後取出分析顯示，位於睪丸內的組織已成功發育出成熟且外觀正常的精子（仍待驗證是否具受精能力）。

研究主持人古森斯（Ellen Goossens）指出，這代表過去20年來為病童保存的組織，未來可能真正發揮作用。目前全球已有超過3000名患者採取此類保存措施，相關技術正從實驗階段走向臨床應用。

初期研究 仍需IVF技術協助

研究團隊強調，這類精子無法透過自然性行為排出體外，未來仍需配合體外受精（IVF）技術。由於相關精子尚未實際進行受精測試，具備生殖能力的具體效能仍待進一步驗證。

這項技術從實驗室走向臨床已歷時超過15年。相關數據目前屬於單一案例觀察，仍處於初期研究階段，不應直接視為普遍性的醫療建議。

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