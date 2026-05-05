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健康網》名嘴呂文婉眼皮狂跳1週心慌慌 醫揭3真相：別再當災兆

2026/05/05 13:06

電視名嘴、資深媒體人呂文婉3日在臉書發文透露，眼皮整整跳了一週，狐疑自問是否為「左眼跳財、右眼跳災」預兆。（圖取自呂文婉臉書）

電視名嘴、資深媒體人呂文婉3日在臉書發文透露，眼皮整整跳了一週，狐疑自問是否為「左眼跳財、右眼跳災」預兆。（圖取自呂文婉臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕電視名嘴、資深媒體人呂文婉3日在臉書發文透露，眼皮整整跳了一週，狐疑自問是否為「左眼跳財、右眼跳災」預兆，甚至上網求助AI。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾說明，眼皮亂跳的背後，隱藏的不是什麼玄機，而是因眼瞼痙攣。原因多半與睡眠不足、壓力大、長時間使用手機電腦，眼睛過勞有關。因此，當發生眼皮一直跳，其實是身體在提醒應該休息。

女性常出現眼皮跳

黃軒曾於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，「左眼跳財來、右眼跳災到」這種說法流傳百年，但放到醫學的顯微鏡下，其實完全不是這麼一回事。眼皮跳，醫學名稱稱為眼瞼痙攣（blepharospasm），它是一種不由自主、重複性的眼皮抽動，多半只影響一隻眼，常發生在上眼皮，通常女性比男性更常出現。

眼皮跳不停3原因

為什麼常見於女性與熟齡者？黃軒說，流行病學研究顯示，整體上女性較多出現，且50-59歲為高峰，這與女性感覺運動整合敏感和環境觸發因素（光敏感、乾眼、壓力）等有關。至於眼皮會跳，最常見的原因其實很日常，包括：

睡眠不足。

壓力太大、心情緊繃。

長時間滑手機、用電腦，導致眼睛過勞。

黃軒進一步提醒，如果持續不斷眼皮跳、合併臉部其他地方也在抽動，或是手腳、身體肌肉一起出現神經症狀，應找醫師檢查，排除是否有神經系統疾病。但若只是短暫跳動，不是厄運來襲，而是身體的過勞警訊，多半靠休息就能緩解；真正該做的就是放鬆、好好睡、減少3C與咖啡因。

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