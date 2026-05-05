健康網》81歲凌峰獲獎太感動！曾歷經兩度中風 醫揭復健關鍵

81歲資深藝人凌峰曾以紀錄片《八千里路雲和月》成為華人的共同記憶，近日獲頒「第67屆中國文藝獎章」榮譽獎項。（資料照，記者胡如虹攝）

〔健康頻道／綜合報導〕81歲資深藝人凌峰，獲頒「第67屆中國文藝獎章」榮譽獎項，他拿著枴杖上台領獎，紀錄片《八千里路雲和月》成為華人的共同記憶。他曾經歷經兩度中風，努力復健下重返舞台。關於中風後復健，東元綜合醫院衛教資料指出，從急性期開始就應進行復健運動，包括床邊活動、早期步態訓練及日常生活動作練習，可避免長期臥床，有助提升功能恢復。

凌峰曾以紀錄片《八千里路雲和月》震撼華人圈，近日獲頒「第67屆中國文藝獎章」榮譽獎項。現場掌聲經久不息，讓他激動感嘆：「你們把我給寵壞了，我站都站不住」。過去他歷經兩度中風，努力復健，還戒掉長達50年的菸癮，他曾說「想把健康與陪伴留給社會，留給那些還想聽我唱歌的人。」

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腦中風症狀與復健方法

東元綜合醫院衛教資料表示，腦中風的臨床症狀，會有突發性的神經學缺損，如半邊肢體無力、感覺異常、步態不穩、言語不清、嘴歪眼斜、流口水、吞嚥困難、嚴重的會有意識不清、呈現昏迷狀態；分為兩類：一是梗塞性腦中風佔85%，因腦部血管血液受阻塞造成；二是出血性腦中風佔15%，因腦部血管破裂，血液到腦組織所引起。

東元綜合醫院建議，腦中風的復健照護分為急性住院照護、長期急性照護復健，與門診治療以及家庭治療。盡量提早開始復健活動，減少因長期臥床所導致的問題，像是床邊活動，早期步態訓練，日常生活活動訓練，可避免併發症。中風患者中，有一半以上有中度或重度的上肢障礙，其中包括了痙攣，可用運動治療來控制痙攣，教導每天進行牽張活動，特別是針對肩膀、手腕、手指、髖關節和腳踝，再配合電療來控制。

關於失語症復健方法，東元綜合醫院使用擴大輔助性溝通，補償患者在語言上的困難，包括，圖片、文字、手勢、電子設備、溝通筆來訓練。此外，可採用新的治療技術如：侷限動作誘發治療，在中風後的上肢復健以侷限好邊，讓患肢大量練習，患肢塑造；鏡像訓練是利用視覺的刺激和對稱性的動作，誘發自主性的動作；虛擬實境利用觀察和想像動作的能力訓練，藉由固定在身上的感應器感應動作，來執行螢幕要求的活動，達成訓練目的。

東元綜合醫院強調，中風後復健是長期過程，越早開始、持續進行，越有助於恢復行動能力與生活品質，提升自理與獨立生活的機會。

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