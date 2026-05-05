自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

年服務25萬人次比彰化市人口多！ 超過9成復康巴士靠民間捐

2026/05/05 11:03

金可集團旗下的永勝光學、寶島光學、昌駿國際醫療，最近共同捐贈了3輛復康巴士給彰化縣政府，發揮企業回饋社會的精神。（縣府提供）

金可集團旗下的永勝光學、寶島光學、昌駿國際醫療，最近共同捐贈了3輛復康巴士給彰化縣政府，發揮企業回饋社會的精神。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣復康巴士每年服務約25萬人次，比彰化市人口還多，車輛使用頻繁、汰換率高，自2019年來仰賴民間力量，才得以汰舊換新，今年再新增7輛新車投入服務，截至目前全縣共有87輛復康巴士，其中，超過九成有82輛都是民間捐車。

今年再添全新復康巴士，當中3輛新車價值高達582萬元，為金可集團透過旗下的永勝光學、寶島光學、昌駿國際醫療共同捐贈。該集團本著回饋社會，希望拋磚引玉，號召更多企業一起加入捐車行動。

一直以來，復康巴士營運中心由縣府委外負責車輛營運與維修，只要車齡達10至12年或行駛25萬公里以上就得汰換，每年設定汰換目標，由社會處與消防局依需求媒合有意捐贈者。

營運中心朝向「不分區、統一專線」、「民眾網路訂車系統」、「LINE官方帳號預約」的便民服務。社會處表示，預約專線（04）8830330，網路預約直接搜尋8830330即可找到復康巴士網路訂車系統，LINE官方帳號預約，搜尋「彰化縣小型復康巴士」加入綁定即可預約使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中