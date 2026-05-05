年服務25萬人次比彰化市人口多！ 超過9成復康巴士靠民間捐

金可集團旗下的永勝光學、寶島光學、昌駿國際醫療，最近共同捐贈了3輛復康巴士給彰化縣政府，發揮企業回饋社會的精神。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣復康巴士每年服務約25萬人次，比彰化市人口還多，車輛使用頻繁、汰換率高，自2019年來仰賴民間力量，才得以汰舊換新，今年再新增7輛新車投入服務，截至目前全縣共有87輛復康巴士，其中，超過九成有82輛都是民間捐車。

今年再添全新復康巴士，當中3輛新車價值高達582萬元，為金可集團透過旗下的永勝光學、寶島光學、昌駿國際醫療共同捐贈。該集團本著回饋社會，希望拋磚引玉，號召更多企業一起加入捐車行動。

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一直以來，復康巴士營運中心由縣府委外負責車輛營運與維修，只要車齡達10至12年或行駛25萬公里以上就得汰換，每年設定汰換目標，由社會處與消防局依需求媒合有意捐贈者。

營運中心朝向「不分區、統一專線」、「民眾網路訂車系統」、「LINE官方帳號預約」的便民服務。社會處表示，預約專線（04）8830330，網路預約直接搜尋8830330即可找到復康巴士網路訂車系統，LINE官方帳號預約，搜尋「彰化縣小型復康巴士」加入綁定即可預約使用。

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