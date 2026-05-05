疤痕子宮成隱形地雷 孕期若出現尖銳腹痛務必注意

苗栗市大千醫院婦產科主任周志恒提醒，孕程中若出現突發性尖銳腹痛等異狀，務必及早就醫。（圖由大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕懷孕分娩本應是喜事，卻可能隱藏致命危機，苗栗市私立大千綜合醫院婦產科在短短不到一年內，連續接獲兩起因「疤痕子宮」引發子宮破裂險境的案例，所幸經醫療團隊搶救，成功從鬼門關前搶救回兩對母子的生命。婦產科主任周志恒特別提醒，曾接受過子宮手術的婦女，懷孕期間若出現尖銳腹痛，務必提高警覺。

大千醫院指出，首起案例為一名曾接受過腹腔鏡肌瘤手術的婦女，懷孕僅26週時突發腹部劇痛並陷入休克而送至急診，當時病情萬分緊急，醫療團隊立即啟動高危險妊娠緊急剖腹生產，手術中發現腹腔內出血高達2000cc。所幸醫療團隊迅速止血並由新生兒科接手照護，最終母子均安。

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苗栗市大千醫院婦產科主任周志恒指出，子宮破裂雖然罕見，卻是母嬰致死率極高的重症，須特別留意。（圖由大千醫院提供）

另一名起案例則是曾有3次子宮外孕史的產婦，第二胎時已發生過子宮角破裂。此次懷第三胎，雖有醫師再三告誡，但在妊娠31週時仍因左側腹部劇痛就醫。經醫師精準評估後決定立即開刀，術中赫然發現左側子宮角已出現3公分裂傷，情況千鈞一髮。最終產婦順利產下一名1945公克男嬰，術後恢復良好。

周志恒解釋，子宮破裂雖然罕見，卻是母嬰致死率極高的重症。其中，高達九成以上的案例與「疤痕子宮」有關。所謂疤痕子宮，是指子宮曾接受過剖腹產、肌瘤切除或子宮角外孕等手術。手術後形成的疤痕組織彈性較差，隨著胎兒成長及宮縮壓力增加，薄弱的疤痕處極易發生斷裂。根據統計，前次剖腹產後若嘗試陰道生產，子宮破裂機率較一般產婦高出20倍。

隨著子宮手術技術普及，孕期子宮破裂的風險也逐年上升。周志恒呼籲，若產婦符合高危險族群，於孕程中出現突發性尖銳腹痛、陰道異常出血、胎動明顯減少或消失、頭暈、臉色蒼白甚至昏厥，應立即就醫。

苗栗市大千醫院婦產科主任周志恒解釋，子宮破裂有高達9成與疤痕子宮有關，圖為子宮破裂示意圖。（圖由大千醫院提供）

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