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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

花蓮洗腎女心臟遭細菌感染 門諾醫兩度開胸拚5％生機搶命成功

2026/05/05 09:58

花蓮37歲長期洗腎女性因感染性心內膜炎導致心臟瓣膜遭細菌嚴重侵蝕，門諾醫院兩度開胸成功撿回一命。（門諾醫院提供）

花蓮37歲長期洗腎女性因感染性心內膜炎導致心臟瓣膜遭細菌嚴重侵蝕，門諾醫院兩度開胸成功撿回一命。（門諾醫院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮37歲長期洗腎女性因感染性心內膜炎導致心臟瓣膜遭細菌嚴重侵蝕，存活率僅剩5%。門諾醫院心血管團隊在短短一天內兩度為患者開胸手術，面對幾乎崩解的心臟結構，主刀醫師在極大壓力下完成精細修補。儘管術後一度發生致命性大出血，但在家屬「生了就要負責，再拚一次！」的堅持下，醫療團隊最終成功從死神手中奪回寶貴生命。

陳姓女子由於長期洗腎、免疫力較低，去年初開始出現頭暈、頭痛等類似感冒症狀，自行服用感冒糖漿治療半年後，卻出現下肢水腫、痠軟無力及走路跌倒等病況。陳女後續頻繁出現退燒藥也壓不住的39度高燒，經門諾醫院心血管中心主任陳翰興透過心臟超音波排查，發現其主動脈瓣膜上附著一團約1.5公分的細菌贅生物，確診為極其危險的「感染性心內膜炎」。

這種細菌贅生物如同體內的「不定時炸彈」，不僅會破壞心臟結構，一旦隨血流脫落，更可能引發腦中風或全身性栓塞。院方雖立即施以高劑量靜脈抗生素治療，但患者病況持續惡化，出現意識混亂與敗血症，門諾醫院心臟外科主任黃振銘評估，若不立即進行緊急手術，死亡率幾乎是百分之百。

手術當天，當主動脈被打開時，陳女的心臟結構受損程度遠比影像檢查更為慘烈，主動脈瓣膜已被細菌侵蝕殆盡，並附著大量贅生物；主動脈根部被侵蝕出約1公分的破洞，僅剩外膜支撐；左冠狀動脈開口處出現0.7公分的裂縫。醫師黃振銘形容，當時的那顆心臟「正在崩解」。

考量到患者洗腎多年的虛弱體質無法承受長時間的複雜大手術，黃振銘緊急透過電話與亞東醫院院長邱冠明討論，決定採取「精細縫補」優先於「大範圍置換」的策略。在整整四小時的手術中，醫師以極細縫線在脆弱組織上修補血管壁，並完成人工瓣膜置換，艱難地重建即將塌陷的心臟結構。

然而，挑戰並未結束。手術完成當天下午，陳女突發致命性大量出血，引流管短時間內湧出逾1000毫升鮮血，血壓驟降，疑似主動脈縫合處因組織脆弱破裂。陳父說，「其實心裡早就有準備，醫師說情況很嚴重，我也知道這不是普通的病。醫師叫我簽，我就簽，我就是相信他們。這種時候也沒得選，不開一定不行，開了還有一點機會，我只能拚看看！」。

面對可能回不了手術檯的極高風險，73歲的老父親在門外焦急踱步，仍決定「再拚一次」，秉持著對子女的責任感，支持醫療團隊進行二度開胸止血。歷經一天內兩度開胸的生死關頭，陳女的病況在第二次手術後逐步趨於穩定。高燒退去後，敗血症獲得控制，並順利拔除呼吸器轉出加護病房。

門諾醫院指出，歷經兩次開胸手術後，上月最新的追蹤顯示，陳女體內的人工瓣膜運作正常，且未見任何感染殘留。這場僅有5%勝算的手術，在醫病雙方互相信任、不輕言放棄的努力下，成功創造了生命的逆轉勝，門諾醫療團隊再一次救回寶貴生命。

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