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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

打造預防失能示範社區 屏東榮總推樂活學院 免費參加

2026/05/05 09:54

屏東榮民總醫院與崇大新城社區合作，推出「屏榮樂活學院」，吸引社區65歲以上民眾參與。（圖由屏東榮總提供）

屏東榮民總醫院與崇大新城社區合作，推出「屏榮樂活學院」，吸引社區65歲以上民眾參與。（圖由屏東榮總提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推動健康老化與延緩失能服務，屏東榮民總醫院與屏東市崇大新城社區合作，本週推出第二屆「屏榮樂活學院」系列課程，延續首屆成果，深化社區健康促進能量，課程為期12週，免費參與，吸引65歲以上社區長者踴躍報名。

屏東縣已邁入超高齡社會，面對長者失能與慢性病照護需求日益提升，屏榮醫療團隊持續優化社區健康促進計畫，第二屆「屏榮樂活學院」規劃12週課程，課程內容涵蓋營養與飲食指導、認知功能訓練、肌力與體適能活動、健康識能教育以及創意手作課程，並結合血壓與血糖監測、專業健康諮詢和長者功能性評估量表，提供全方位且貼近生活的健康支持，協助長者在熟悉的社區環境中學習自我健康管理。

屏東榮民總醫院攜手崇大新城社區，舉辦「屏榮樂活學院」系列課程，本週開課至7月。（圖由屏東榮總提供）

屏東榮民總醫院攜手崇大新城社區，舉辦「屏榮樂活學院」系列課程，本週開課至7月。（圖由屏東榮總提供）

本週首場課程由屏東榮總主任秘書游景翔、家醫科主任陳弘哲主持開場，崇大新城管理委員會總幹事鄭朝復也應邀出席，展現醫院與社區攜手推動高齡健康的合作成果，約25位社區長者參加，每週一至週五上課，從5月起至7月進行。

屏東榮總主任秘書游景翔表示，屏東榮總致力於將醫療與預防照護服務深入社區，透過第二屆樂活學院的推動，盼讓更多長者不離開社區，就能獲得完整而連續的健康支持，真正落實在地老化與預防醫學的核心理念。

屏東榮總強調，2026年屏榮樂活學院第二屆課程全程免費，並透過專業團隊進行健康監測與個別回饋，確保課程成效。未來屏東榮總將持續與社區合作，推動更多元、永續的健康促進計畫，與在地民眾共同打造友善、健康且具韌性的高齡社會。

屏東榮總主任秘書游景翔（前排中）、家醫科主任陳弘哲（左）、崇大新城管理委員會總幹事鄭朝復（右）等人出席開課儀式。（圖由屏東榮總提供）

屏東榮總主任秘書游景翔（前排中）、家醫科主任陳弘哲（左）、崇大新城管理委員會總幹事鄭朝復（右）等人出席開課儀式。（圖由屏東榮總提供）

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