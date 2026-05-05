急性腦中風與時間賽跑 高雄秀傳建構取栓治療體系

急性腦中風取出的血栓標本。（高雄秀傳醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕腦中風長年位居國人十大死因之一，其中，急性缺血性腦中風若屬大型血管阻塞，常導致嚴重神經功能損傷，經動脈取栓術為目前國際公認的重要治療方式，高雄秀傳紀念醫院建置「急性腦中風經動脈取栓術」（EVT）治療體系，將成立專責取栓治療中心，提升北高雄地區急重症即時救治能力。

一名70歲婦女在家中突然出現口齒不清、右側肢體無力，家屬警覺異狀緊急送醫，經影像檢查確認為中大腦動脈主幹阻塞，高雄秀傳紀念醫院醫療團隊迅速啟動「急性中風流程」，緊急為患者施行經動脈取栓術，成功移除血栓、恢復腦部血流，患者後續雖仍需復健，但已成功避免更嚴重失能風險，搶回關鍵治療時間。

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高雄秀傳醫院目前已完成多例急性腦中風取栓治療，多數成功達到血管再通標準（mTICI 2b以上），顯示團隊已具備穩定執行高階腦血管介入治療能力，院方指出，經動脈取栓術為目前國際公認的重要治療方式，透過血管內導管技術，直接進入阻塞血管移除血栓，有助於快速恢復腦部血流，相較於傳統靜脈血栓溶解療法，在特定族群中，取栓術可顯著提升血管再通率，並改善長期預後。

急性腦中風經動脈取栓術前顯示中大腦動脈主幹阻塞。（高雄秀傳醫院提供）

急性腦中風經動脈取栓術後血流成功再通。（高雄秀傳醫院提供）

不過醫療團隊強調，治療成效仍與「發病至治療時間」密切相關，若延誤送醫，即使成功打通血管，腦部仍可能因缺血過久而產生不可逆傷害。

高雄秀傳醫院表示，該院已成為北高雄與南台南交界地區少數具備取栓能力的醫療據點之一，針對岡山等人口密集區域，亦積極強化轉診與後送機制，減少跨院轉送延誤，讓符合條件的患者能直接送往具備介入治療能力的醫院。

院方將進一步與消防、區域醫療體系合作，推動急性中風分級後送策略，優先將疑似大型血管阻塞患者送至取栓中心，全面提升急性腦中風整體救治效率，醫師提醒民眾，若出現臉部歪斜、手腳無力、語言不清等疑似中風症狀，務必立即就醫，把握黃金治療時刻，才能有效降低失能與死亡風險。

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