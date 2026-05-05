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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

今天立夏 專家認證「午睡有理」有助養心

2026/05/05 09:56

5月5日進入「立夏」，是24節氣中的第7個節氣。（擷自網路）

5月5日進入「立夏」，是24節氣中的第7個節氣。（擷自網路）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天是5月5日也是24節氣的「立夏」日，中國醫藥大學中藥資源系主任張文德指出，立夏代表夏季的第一個節氣，是溫度明顯升高，炎暑將臨、雷雨增多，萬物開始旺盛的節氣，「夏天屬火，火氣通於心」，故夏季與心氣相通，午時心經當令，可增加適當的午休以養心，「午睡有理」，建議午睡以半小時至1小時為宜，即便無法午睡，閉目養神也有好處。

此外，張文德指出，立夏有有一些的飲食習俗，包括「立夏飯」、「立夏麵」、「立夏蛋」；「立夏飯」可取用赤豆、黃豆、黑豆、青豆、綠豆等五色豆拌合蓬萊米煮成「五行養生五穀飯」；閩南有些地方會吃「蝦麵」迎立夏，因為蝦與夏諧音，紅顏色的蝦又是夏天養生的食物，因為「五色入五臟」，入心的顏色剛好是紅色食物，台灣南部則有立夏吃「蒲仔麵」的風俗。

他另指出，俗諺「立夏吃了蛋，熱天不疰（音同住）夏」、「立夏吃蛋，石頭踩爛」，在立夏這一天吃蛋可以增強體力，避免因炎熱天氣而產生的慢性疲憊病，立夏吃蛋，補充營養讓人勁頭十足，可以把石頭踩爛。

張文德指出，古還有立夏日「秤人」習俗，到立秋再秤，看看體重變化，這是因天氣炎熱潮濕、晝長夜短的夏天，人體新陳代謝的速度逐漸加快，如果心腦的血液供給不足，容易出現乏力萎靡、睡眠不穩、食慾減退等現象，在立夏時稱量體重，讓心中有數，以便調整作息、調整飲食，以養心健脾，清熱降火，以適應萬物「生長」之勢；「體重」是衡量身體狀態的一項重要指標，具有健康管理的意義。

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